Проводная неделя или Радоница: что категорически запрещено делать
Ведущая неделя, или Светлая седмица, в 2025 году продлится с 21 по 27 апреля, сразу после Пасхи, которая приходится на 20 апреля. Его еще называют Поминальным, Радоницким или Томиным.
В эти дни давно принято ходить на кладбища и вспоминать тех, кто отошел в мир иной. Каждый день этой недели символизирует нечто другое. Какие традиции и запреты существуют по этому периоду, расскажет OBOZ.UA.
Красная горка или Томино воскресенье
Каждый день Ведущей недели имеет свое название. Первое воскресенье после Пасхи называют Томиной (Фоминой). В этот день православные верующие чтят память апостола Фомы. На восьмой день Воскресения Иисуса в церквях завершают служение литургии по пасхальному чину. Этот день также называют Красной горкой. После Великого поста и Пасхи разрешалось венчание в церкви. Венчание у Фомин день – хорошая примета, в народе говорили, что молодожены будут жить в согласии и счастье.
Радоница (Проводы или Гробки)
В 2025 году с 22 апреля начинают поминать умерших. В некоторых регионах гробки начинаются с понедельника, 21 апреля. Издавна говорили, что нельзя поминать покойных родителей раньше Радоницы.
Громницы (Лысая среда или Фомина среда)
В среду, 23 апреля, продолжают поминать усопших: справляют панихиду, несут цветы на кладбище.
Среду называют "лысой", потому что по давним поверьям в этот день нельзя ничего сеять — не взойдет. Земля останется пустой и "лысой".
Томин (Фомин) четверг
Наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили. Говорили, что в Томин (Фомин) четверо покойные приходят в свои дома. По поверьям, нужно открыть одно окно в доме и поставить рядом угощение. Эта комната должна быть пуста до утра.
Ведущая пятница и суббота Томина
25-26 апреля - заключительные дни Поминальной недели. По традициям, в народе принято поздравлять молодоженов, женившихся с осени по весну.
Что нельзя делать в Проводную неделю 2024:
В поминальные дни нельзя:
- поминать самоубийц;
- называть мертвых "покойниками", ведь считается, что мертвые в эти дни все слышат. Поэтому лучше обращаться к ним именами;
- убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;
- употреблять спиртное;
- ругаться.
Во время посещения кладбища запрещено:
- кричать, смеяться и веселиться;
- у верующих существует поверье, что кладбище нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет. Ведь мертвые могут попытаться забрать к себе молодую душу;
- также нельзя есть на кладбищах;
- нельзя ничего брать с кладбища домой.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какого числа Пасха в 2026 и 2027 годах.
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