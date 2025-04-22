Проводная неделя или Радоница: что категорически запрещено делать

Ведущая неделя, или Светлая седмица, в 2025 году продлится с 21 по 27 апреля, сразу после Пасхи, которая приходится на 20 апреля. Его еще называют Поминальным, Радоницким или Томиным.

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В эти дни давно принято ходить на кладбища и вспоминать тех, кто отошел в мир иной. Каждый день этой недели символизирует нечто другое. Какие традиции и запреты существуют по этому периоду, расскажет OBOZ.UA.

Красная горка или Томино воскресенье

Каждый день Ведущей недели имеет свое название. Первое воскресенье после Пасхи называют Томиной (Фоминой). В этот день православные верующие чтят память апостола Фомы. На восьмой день Воскресения Иисуса в церквях завершают служение литургии по пасхальному чину. Этот день также называют Красной горкой. После Великого поста и Пасхи разрешалось венчание в церкви. Венчание у Фомин день – хорошая примета, в народе говорили, что молодожены будут жить в согласии и счастье.

Радоница (Проводы или Гробки)

В 2025 году с 22 апреля начинают поминать умерших. В некоторых регионах гробки начинаются с понедельника, 21 апреля. Издавна говорили, что нельзя поминать покойных родителей раньше Радоницы.

Громницы (Лысая среда или Фомина среда)

В среду, 23 апреля, продолжают поминать усопших: справляют панихиду, несут цветы на кладбище.

Среду называют "лысой", потому что по давним поверьям в этот день нельзя ничего сеять — не взойдет. Земля останется пустой и "лысой".

Томин (Фомин) четверг

Наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили. Говорили, что в Томин (Фомин) четверо покойные приходят в свои дома. По поверьям, нужно открыть одно окно в доме и поставить рядом угощение. Эта комната должна быть пуста до утра.

Ведущая пятница и суббота Томина

25-26 апреля - заключительные дни Поминальной недели. По традициям, в народе принято поздравлять молодоженов, женившихся с осени по весну.

Что нельзя делать в Проводную неделю 2024:

В поминальные дни нельзя:

поминать самоубийц;

называть мертвых "покойниками", ведь считается, что мертвые в эти дни все слышат. Поэтому лучше обращаться к ним именами;

убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;

употреблять спиртное;

ругаться.

Во время посещения кладбища запрещено:

кричать, смеяться и веселиться;

у верующих существует поверье, что кладбище нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет. Ведь мертвые могут попытаться забрать к себе молодую душу;

также нельзя есть на кладбищах;

нельзя ничего брать с кладбища домой.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какого числа Пасха в 2026 и 2027 годах.

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