Прямо посреди океана: где самый красивый в мире пейзаж при посадке самолета

Посадка самолета – довольно волнующий момент отпуска, когда все надеются на мастерство пилотов и при этом предвкушают приятные эмоции от встречи с новым местом отдыха. Однако всего лишь один фактор может сделать это мгновение действительно незабываемым. И это роскошный вид из иллюминатора.

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Как пишет издание Mirror, недавнее исследование страховой компании AllClear определило аэропорты, где посадка происходит в самых живописных условиях. Для составления рейтинга они использовали технологии отслеживания взгляда. И первое место в этом списке занял аэропорт острова Лорд-Хау в Австралии. Этот транспортный узел принимает только внутренние австралийские рейсы. А его взлетно-посадочная полоса расположена между пышными зелеными горами и бирюзовыми водами Тасманова моря.

Небольшой островок способен принять одновременно не более 400 туристов. Добраться в этот отдаленный райский уголок можно с восточного побережья Австралии за два часа перелета. Остров является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а развлечений он предлагает действительно немало – от дневных походов сквозь живописные природные ландшафты до снорклинга на самом южном в мире коралловом рифе. Посетители также могут покормить рыбу из рук на пляже Неда и побродить по белоснежным песчаным пляжам.

Тем, кто обожает любоваться природой, рекомендуют отправиться в поход на гору Гауэр – высшую точку острова высотой 875 метров. Это довольно сложный восьмичасовой маршрут с подъемами и спусками, который требует хорошей физической подготовки. Туристы пройдут около 14 км по горе, встречая на пути некоторые из редких растений и диких животных острова. Оказавшись на вершине пика Гауэр, можно насладиться захватывающим видом на остров, окруженный привлекательными голубыми водами.

Второе место в рейтинге самых красивых мест посадки занимает еще одно направление в Океании. Но в этот раз речь идет о Новой Зеландии. Аэропорт Квинстауна расположен между заснеженными горами и над озером Вакатипу, что делает его идеальным знакомством с пейзажами Киви.

Третьим стал знаменитый сложный спуск в аэропорт Фуншала на Мадейре. Посадка здесь затруднена из-за часто сильных ветров, сложного поворота направо и высоких гор и океана, окружающих короткую взлетно-посадочную полосу. Однако именно этот пейзаж делает процесс приземления таким потрясающим.

В топ-15 вошли также три европейских городских аэропорта – аэропорт Лондон-Сити в Великобритании, аэропорт Инсбрука в Австрии и аэропорт Ниццы на юге Франции. Посадка в Лондон-Сити особенно примечательна, поскольку она обеспечивает спуск над красивым городским пейзажем, во время которого можно полюбоваться такими достопримечательностями, как небоскреб The Shard, Тауэрский мост и колесо обозрения "Око Лондона".

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