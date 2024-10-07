Прямой конкурент VW Polo GTI: как выглядит новый хэтчбек Hyundai i20 N

Хотя в Европе субкомпактный хэтчбек Hyundai i20 N был снят с производства, южнокорейский автобренд продолжает выпускать его для Австралии. И недавно автолюбителям показали обновленную его версию.

Видео дня

Как пишет издание Car Scoops, дизайн автомобиля значительных изменений не претерпел, однако более внимательный обзор позволяет выявить несколько новшество для модельного года 2025 года. В частности, речь идет о 18-дюймовых кованых легкосплавных дисках, которые теперь имеют новый дизайн с серебристой отделкой. Она хорошо контрастирует с тормозными суппортами Dynamic Tomato Red.

Агрессивный обвес также претерпел определенные изменения, включая новый сетчатый рисунок для радиаторной решетки. По всеобщему признанию, "переработанный передний бампер" трудно отличить от предыдущей версии, но черные эмблемы Hyundai и матовая отделка на значке N внесли свои штрихи во внешний вид авто.

Еще меньше перемен заметили специалисты внутри салона. В частности, они отметили светодиодное внутреннее освещение и измененные эмблемы Hyundai на ручке переключения передач и рулевом колесе. Кроме того, i20 N теперь оборудован сервисами Hyundai Bluelink Connected Car и обновлениями программного обеспечения (OTA) для информационно-развлекательной системы.

С точки зрения механики, под капотом ничего не изменилось, потому что горячий хэтчбек уже был хорошо оборудован с момента своего дебюта в 2020 году. Турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает 201 л. с. и 275 Нм крутящего момента.

Мощность передается на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, чему помогает механический дифференциал повышенного трения. i20 N также оснащен подвеской, тормозами и рулевым управлением, характерными для N, а также более спортивным и громким выхлопом.

Hyundai i20 N 2025 поступит в продажу в Австралии с ноября 2024 по цене 35 500 австралийских долларов (что по текущему курсу эквивалентно примерно 24 300 долларов). Это на 500 австралийских долларов (342 доллара США) больше, чем у его предшественника. С прекращением выпуска Ford Fiesta ST единственным прямым конкурентом i20 N остается по большому счету только VW Polo GTI.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменился после модернизации кроссовер Nissan Magnite.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.