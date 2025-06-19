Пустые пляжи и разруха: как в июне 2025 года живет оккупированная Кирилловка

До войны Кирилловка была символом беззаботного лета, моря и семейного отдыха. Июнь здесь раньше означал начало курортного сезона, ежедневное прибытие тысяч отдыхающих и стремительный рост сезонной экономики.

Видео дня

Сегодня на побережье – мертвая тишина, закрытые базы, разбитая инфраструктура и опустошенные пляжи. OBOZ.UA рассказывает, как живет оккупированная Кирилловка.

Кирилловка в 2025 году

До оккупации Кирилловка считалась одним из самых популярных мест отдыха в Украине. На пляжах всегда было многолюдно: шумные рынки, переполненные базы отдыха, ночные дискотеки и детский смех. Но война изменила все.

Видео, снятое в мае 2025 года во временно оккупированной Кирилловке, демонстрирует реальное состояние одного из самых известных курортов. На кадрах – пустые пляжи, заброшенные базы отдыха, закрытые кафе и разрушение инфраструктуры.

Море бурное и неспокойное, волны с грохотом бьются о берег, будто само Азовское побережье сопротивляется оккупации. Этот контраст с мертвой тишиной на пляже усиливает ощущение отчаяния.

В июне здесь тоже царит полная тишина. Нет ни туристов, ни бизнеса, ни жизни. Побережье, где раньше не найти свободное место, теперь пустует. Ни одной палатки, ни одного зонтика, ни одной лодки на горизонте.

Местный житель, снявший видео из нынешней Кирилловки, рассказывает: море стало чистым и тихим.

Природа, оставленная без людей, взяла паузу. Но эта тишина мертвая. Единственные, кто теперь "гуляет" по пляжам – бездомные собаки. Их много. Они бродят между закрытыми кафе, заросшими базами и оставленными летними террасами, где когда-то собирались туристы.

Это видео не демонстрирует последствий боевых действий, а только результаты оккупации. Туристическая инфраструктура не уничтожена взрывами, но парализована бездействием, потерей экономики и полной изоляцией.

Заминированные берега и угрозы

Помимо запустения, Кирилловка сегодня еще и опасна. По словам местных, прибрежная зона частично заминирована. Это типичная тактика российских оккупантов – оставлять мины даже там, где никогда не велись активные боевые действия. Мины могут быть замаскированы в песке, в заброшенных зданиях или вблизи ранее людных локаций. Это делает побережье опасным даже для тех одиночных жителей, которые еще остались в поселке.

Кирилловка до и после оккупации

До 2022 года Кирилловка ежегодно принимала более полутора миллионов туристов. В поселке действовали более 300 баз отдыха, гостиниц и частных усадеб. Работали несколько аквапарков, в том числе известный "Остров Сокровищ", десятки кафе, ресторанов и сезонных рынков.

Кирилловка имеет почти 20 км пляжей, включая популярные зоны – Центральный пляж, Пересыпь, Федотова коса. Все они сейчас либо заброшены, либо частично перекрыты российскими военными. Доступ ко многим участкам ограничен.

Пляжи, ранее привлекавшие семьи с детьми благодаря мелководью и песчаному побережью, теперь пустуют.

Сегодня здесь мертвая инфраструктура. Отели стоят пустыми, некоторые повреждены или разграблены. Электроснабжение местами отсутствует или нестабильно. Большинство местных предпринимателей уехали еще в 2022-2023 годах. Туристическая экономика исчезла полностью. В поселке осталось не более нескольких сотен жителей.

Оккупированная Кирилловка – это зеркало того, что происходит со всеми территориями, где появляется российская армия.

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