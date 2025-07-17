Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Предприниматель и спикер TEDx Майк Свигунски, который побывал в более чем 100 странах мира, поделился личным рейтингом пяти любимых стран. По его словам, он задал себе интересный вопрос: какие бы страны он выбрал, если бы мог посетить всего пять до конца жизни.

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Майк не только назвал эти страны, но и аргументировал свой выбор. По его словам, идеальные страны для путешествий из его списка — это не только о красоте, но и о личных впечатлениях, комфорте, вкусах и связях. Это микс популярных направлений и неожиданных открытий, которые могут вдохновить любого выбрать следующее путешествие, пишет Daily Express.

В списке оказались как популярные туристические направления, так и менее известные "скрытые жемчужины". По его словам, каждая из выбранных стран имеет уникальное сочетание красоты, культуры, кухни и стоимости жизни. Предлагаем рассмотреть, что именно так захватило путешественника в каждом из этих мест.

Таиланд

Таиланд открывает список любимых стран Майка. Он восхищается местной кухней, которую считает лучшей среди всех, что он пробовал во время путешествий. Также поражает стоимость жизни, которая в разы ниже, чем в США, а качество жилья и услуг при этом остается на высоком уровне. Таиланд предлагает прекрасный климат, сказочные пляжи, экзотические леса и древнюю историю, которая оживает в храмах и городских улочках. Именно это разнообразие и комфорт сделали страну одним из главных направлений в его списке.

Чехия

В Европе Майк выбрал Чехию — особенно его поразила Прага, которую он называет самым красивым городом в мире. Она завораживает сохранившейся архитектурой, старинными мостами и атмосферой настоящей сказки. Кроме столицы, он отметил город Чешский Крумлов как еще один пример исторической красоты. Отдельное внимание путешественник уделил чешской кухне — среди любимых блюд он назвал гуляш и свечную. По его словам, Чехия — это сочетание архитектурного величия, кулинарных открытий и спокойного ритма жизни.

Италия

Италия поразила путешественника своей универсальностью: невероятные пейзажи, глубокая история, богатая культура и, конечно, всемирно известная кухня. За 15 лет путешествий Майк успел посетить около 50 городов, среди которых выделяет Рим, Венецию и Флоренцию. Он говорит, что в Италии не только есть что увидеть, но и чем наслаждаться — каждый регион имеет свой уникальный вкус, стиль и традиции. Особенно его захватили сыры, вина, паста и пицца. Италия стала для него страной, где можно визуально, эмоционально и кулинарно зарядиться.

Грузия

Майк называет эту страну настоящей "скрытой жемчужиной". По его словам, эта страна способна удивить каждого: от горных пейзажей до черноморских пляжей, от аутентичной кухни до искреннего гостеприимства. Путешественник подчеркивает, что здесь можно найти практически все типы ландшафтов, а хачапури и хинкали поразили его своей простотой и вкусом. Грузия — это место, где природа, традиции и доброжелательность людей создают уникальную атмосферу.

США

Несмотря на все увлечения другими странами, Майк также включил в список США — свою родину. По его словам, это страна, имеющая особое значение из-за людей, которых он здесь любит: друзей, семью, близких. Кроме того, США предлагают большое разнообразие — от пляжей Калифорнии до гор Колорадо. Для него важно, что, возвращаясь в Америку, он всегда чувствует связь и стабильность. Это место, где есть все: и знакомое, и удивительное.

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