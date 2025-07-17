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Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Елена Былим
NewsLife
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Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Предприниматель и спикер TEDx Майк Свигунски, который побывал в более чем 100 странах мира, поделился личным рейтингом пяти любимых стран. По его словам, он задал себе интересный вопрос: какие бы страны он выбрал, если бы мог посетить всего пять до конца жизни.

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Майк не только назвал эти страны, но и аргументировал свой выбор. По его словам, идеальные страны для путешествий из его списка — это не только о красоте, но и о личных впечатлениях, комфорте, вкусах и связях. Это микс популярных направлений и неожиданных открытий, которые могут вдохновить любого выбрать следующее путешествие, пишет Daily Express.

В списке оказались как популярные туристические направления, так и менее известные "скрытые жемчужины". По его словам, каждая из выбранных стран имеет уникальное сочетание красоты, культуры, кухни и стоимости жизни. Предлагаем рассмотреть, что именно так захватило путешественника в каждом из этих мест.

Таиланд

Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Таиланд открывает список любимых стран Майка. Он восхищается местной кухней, которую считает лучшей среди всех, что он пробовал во время путешествий. Также поражает стоимость жизни, которая в разы ниже, чем в США, а качество жилья и услуг при этом остается на высоком уровне. Таиланд предлагает прекрасный климат, сказочные пляжи, экзотические леса и древнюю историю, которая оживает в храмах и городских улочках. Именно это разнообразие и комфорт сделали страну одним из главных направлений в его списке.

Чехия

Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

В Европе Майк выбрал Чехию — особенно его поразила Прага, которую он называет самым красивым городом в мире. Она завораживает сохранившейся архитектурой, старинными мостами и атмосферой настоящей сказки. Кроме столицы, он отметил город Чешский Крумлов как еще один пример исторической красоты. Отдельное внимание путешественник уделил чешской кухне — среди любимых блюд он назвал гуляш и свечную. По его словам, Чехия — это сочетание архитектурного величия, кулинарных открытий и спокойного ритма жизни.

Италия

Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Италия поразила путешественника своей универсальностью: невероятные пейзажи, глубокая история, богатая культура и, конечно, всемирно известная кухня. За 15 лет путешествий Майк успел посетить около 50 городов, среди которых выделяет Рим, Венецию и Флоренцию. Он говорит, что в Италии не только есть что увидеть, но и чем наслаждаться — каждый регион имеет свой уникальный вкус, стиль и традиции. Особенно его захватили сыры, вина, паста и пицца. Италия стала для него страной, где можно визуально, эмоционально и кулинарно зарядиться.

Грузия

Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Майк называет эту страну настоящей "скрытой жемчужиной". По его словам, эта страна способна удивить каждого: от горных пейзажей до черноморских пляжей, от аутентичной кухни до искреннего гостеприимства. Путешественник подчеркивает, что здесь можно найти практически все типы ландшафтов, а хачапури и хинкали поразили его своей простотой и вкусом. Грузия — это место, где природа, традиции и доброжелательность людей создают уникальную атмосферу.

США

Путешественник назвал 5 стран, которые стали его любимыми: в чем их плюсы

Несмотря на все увлечения другими странами, Майк также включил в список США — свою родину. По его словам, это страна, имеющая особое значение из-за людей, которых он здесь любит: друзей, семью, близких. Кроме того, США предлагают большое разнообразие — от пляжей Калифорнии до гор Колорадо. Для него важно, что, возвращаясь в Америку, он всегда чувствует связь и стабильность. Это место, где есть все: и знакомое, и удивительное.

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