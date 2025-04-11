Путешественник, побывавший во всех странах мира, сказал, куда ехать не стоит

Путешественник, побывавший во всех странах мира, недавно поделился своими впечатлениями от самых и наименее стоящих для посещения мест. Николас Паскуали называет себя аргентинским путешественником, ставшим первым гражданином своей страны, совершившим путешествие вокруг света.

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Он утверждает, что посетил 196 стран, что позволило ему определить страну, которую не следует включать в список обязательных для путешествий. Паскуали, путешествовавший непрерывно в течение восьми лет, поделился своим мнением по поводу тех стран, которые оставили неоднозначное впечатление, пишет издание Infobae.

Николас Паскуали говорит, что побывал в КНДР. Для него эта страна стала одной из последних, которую он посетил, а получение разрешения стало настоящим испытанием. Однако совсем не Северную Корею он называет самым худшим местом для путешествия.

Интересно, что хотя ООН признает лишь 193 страны, Паскуали решил расширить этот список, включив Палестину, Ватикан и Тайвань, что делает его путешествие особенным.

Он отмечает, что некоторые из этих территорий не всегда признаются на международном уровне, но, по его мнению, они заслуживают внимания. Этот подход выделяет его среди других путешественников, ограничивающихся только официально признанными странами.

Николас рассказал, что его путешествия стали возможны благодаря разработанной им финансовой системе. Вместо того чтобы работать во время путешествий, он начал инвестировать в рынок ценных бумаг Буэнос-Айреса, что позволило ему финансировать свои путешествия без необходимости иметь основную работу. С 2017 года он живет только на средства доходов от своих инвестиций.

Среди всех стран, которые он посетил, Паскуали выделил Эсватин (бывший Свазиленд) как не посещаемое место.

Эта маленькая страна в Южной Африке, не имеющая выхода к морю, удивила его отсутствием туристической инфраструктуры. Хотя здесь есть сафари, он заметил, что они значительно отличаются от традиционных, ведь путешественники вынуждены ходить пешком среди дикой природы, что не совсем удобно и не придает стране туристических предпочтений.

Наибольшее впечатление на него произвела Сирия. Несмотря на негативные отзывы о стране, Паскуали был поражен гостеприимством жителей и вкусными блюдами местной кухни.

Другими значимыми для него странами стали Судан, который он назвал наиболее опасным местом, кажущийся самым экзотическим Туркменистан и поражающий своей бедностью Нигерия. А Францию он отметил как страну, в которую ему хочется возвращаться снова и снова из-за ее дружелюбия и гостеприимства.

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