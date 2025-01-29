Пять знаков зодиака почувствуют благосклонность судьбы

В последние дни января и начале февраля пять знаков зодиака ощутят благоприятное влияние звезд. В это время Меркурий переходит в знак Водолея и приносит с собой достаток и счастье.

Видео дня

Это прекрасное время, чтобы развивать дружбу и расширять кругозор, поскольку Меркурий в Водолее повысит нашу открытость новым идеям, пишет Ofeminin.

Эта неделя также пройдет под влиянием соединения Венеры и Нептуна в Рыбах. Поэтому в нашей жизни будут царить мечты и романтические настроения. По мнению астрологов, Овна, Льва, Рыб, Рака и Тельца ожидает лучший период.

Овен

Настало время для достижения целей и сосредоточенности. Новая Луна в Водолее принесет дополнительную энергию. Помните о важности отдыха и праздновании своих успехов.

Лев

Сейчас время, благоприятное для общения и сопереживания. Высказывайте свои мысли обдуманно, чтобы не обидеть своего любимого человека, и ваша любовь приобретет новые краски.

Рыбы

Найдите баланс между творчеством и реальностью. Методы релаксации помогут вам достичь гармонии в эти дни.

Рак

Не стоит сдерживать свои эмоции. Ваша интуиция подскажет вам правильный ответ. Попытайтесь вести дневник, чтобы упорядочить ваши мысли.

Телец

Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Время, проведенное на природе, вдохновит вас спокойно думать о будущем.