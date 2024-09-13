Пятница, 13: приметы, предрассудки и запреты, и как улучшить свою удачу в этот день

Пятница, 13 – это день, вызывающий смешанные чувства у многих людей по всему миру. У одних он ассоциируется с обычным рабочим днем, а для других это настоящий символ неудачи.

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Эта дата оказывает настолько сильное культурное и эмоциональное влияние, что иногда можно заметить, что она действительно приносит несчастья. О том, как от них защититься читайте в материале OBOZ.UA.

Во многих культурах число 13 считается несчастливым. Это походит из разных мифов, религиозных и исторических событий. Пятница также ассоциируется с негативными событиями в истории человечества, такими как распятие Иисуса Христа или распад тамплиеров. Поэтому соединение пятницы и цифры 13 считается особенно неблагоприятным.

Приметы и предрассудки

Избегание важных дел и начинаний – одна из самых распространенных примет на пятницу, 13. Люди часто отказываются от заключения сделок, начала новых проектов или даже путешествий, считая, что неудача будет их преследовать.

Едва ли не одной из самых страшных примет является разбитое зеркало. Считается, что он может принести 7 лет несчастья.

Особое значение имеет цифра 13. Это связано, в частности, с тем, что перед распятием на тайном ужине за столом было именно 13 человек, один из которых оказался предателем. Поэтому если в пятницу 13 за столом собралось ровно 13 человек, это считается признаком предстоящей беды.

Также говорят, что в этот магический день нельзя одалживать деньги, ссориться, стричь ногти или волосы, а также следует хранить в тайне свои сны. Иначе вы можете избавиться от части своих жизненных сил.

Как улучшить свою удачу в пятницу, 13

Постучать по дереву; Найти четырехлистный клевер; Надеть одежду наизнанку; Посмотреть на молодую Луну через правое плечо; Спать лицом к югу; Разбить прозрачное стекло; Гулять под дождем; Спать на невыглаженных простынях; Избегать трещин на тротуаре; Носить желудь в кармане; Чихнуть 3 раза; Держать пальцы скрещенными; Найти на улице карандаш, шпильку, монетку или уголь.

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