Пышная и очень вкусная паска без дрожжей: чем заменить дрожжи в пасхальной выпечке

Паски можно готовить не только с дрожжами, но и без и от этого вкус и структура выпечки не пострадает. Стоит отметить, что готовить паски также можно из творожного теста, а также из творога, добавив разные начинки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной творожной паски без дрожжей, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

Творог – 350 г

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Ванилин – щепотка или ванильный сахар

Изюм, сухофрукты – 100 г

Разрыхлитель – 1 упаковка

Сода – 1/4 чайной ложки

Мука – 300 г

Цукаты/изюм, цедра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы.

2. Добавляем творог (лучше мягкий или взбитый блендером) и еще раз взбиваем. Добавляем яйца и снова взбиваем и муку с разрыхлителем и содой, добавляем к смеси и перемешиваем.

3. По желанию добавляем сухофрукты, изюм или цукаты, ванилин или ванильный сахар и хорошо перемешиваем.

4. Выкладываем в форму (если силиконовая форма, смазывать не нужно) и выпекаем 55 минут при 170°C.

Украсьте по своему вкусу!

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