Пышная и очень вкусная паска без дрожжей: чем заменить дрожжи в пасхальной выпечке
Паски можно готовить не только с дрожжами, но и без и от этого вкус и структура выпечки не пострадает. Стоит отметить, что готовить паски также можно из творожного теста, а также из творога, добавив разные начинки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной творожной паски без дрожжей, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Творог – 350 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Ванилин – щепотка или ванильный сахар
- Изюм, сухофрукты – 100 г
- Разрыхлитель – 1 упаковка
- Сода – 1/4 чайной ложки
- Мука – 300 г
- Цукаты/изюм, цедра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы.
2. Добавляем творог (лучше мягкий или взбитый блендером) и еще раз взбиваем. Добавляем яйца и снова взбиваем и муку с разрыхлителем и содой, добавляем к смеси и перемешиваем.
3. По желанию добавляем сухофрукты, изюм или цукаты, ванилин или ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
4. Выкладываем в форму (если силиконовая форма, смазывать не нужно) и выпекаем 55 минут при 170°C.
Украсьте по своему вкусу!
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