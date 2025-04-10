УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Пышная и очень вкусная паска без дрожжей: чем заменить дрожжи в пасхальной выпечке

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,0 т.
Пышная и очень вкусная паска без дрожжей: чем заменить дрожжи в пасхальной выпечке

Паски можно готовить не только с дрожжами, но и без и от этого вкус и структура выпечки не пострадает. Стоит отметить, что готовить паски также можно из творожного теста, а также из творога, добавив разные начинки. 

Видео дня
Паска без дрожжей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной творожной паски без дрожжей, которая готовится элементарно.

Рецепт паски

Ингредиенты:

  • Творог – 350 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 1 стакан
  • Яйца – 2 шт.
  • Ванилин – щепотка или ванильный сахар
  • Изюм, сухофрукты – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 упаковка
  • Сода – 1/4 чайной ложки
  • Мука – 300 г
  • Цукаты/изюм, цедра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы.

Творожная масса

2. Добавляем творог (лучше мягкий или взбитый блендером) и еще раз взбиваем. Добавляем яйца и снова взбиваем и муку с разрыхлителем и содой, добавляем к смеси и перемешиваем.

Приготовление теста

3. По желанию добавляем сухофрукты, изюм или цукаты, ванилин или ванильный сахар и хорошо перемешиваем.

Сколько выпекать паску

4. Выкладываем в форму (если силиконовая форма, смазывать не нужно) и выпекаем 55 минут при 170°C.

Как правильно выпекать паску

Украсьте по своему вкусу!

Готовая паска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: