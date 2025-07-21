Рай для туристов: почему Палаван называют лучшим, чем Таиланд

Юго-Восточная Азия является популярным туристическим направлением в течение всего года. И такие страны, как Таиланд, непрерывно принимают большой поток путешественников.

Видео дня

Несмотря на то, что это действительно замечательная страна, где приятно отдыхать и есть на что посмотреть, туристов в последние годы здесь стало слишком много. В прошлом году Таиланд, известный своими золотистыми песчаными пляжами, посетили более 35 миллионов человек, что на семь миллионов больше, чем годом ранее. Поэтому, пишет издание Express, тем, кто не хочет оказаться среди огромной толпы, эксперты сейчас советуют обратить внимание на филиппинский остров Палаван.

Он входит в одноименный архипелаг и, по некоторым отзывам, оставляет даже лучшие впечатления, чем три самых популярных направления Таиланда — острова Пхи-Пхи, Краби и Пхукет. Здесь не просто гораздо меньше туристов, ниже цены и приветливые местные жители. Палаван может похвастаться действительно нетронутой природой. А дайверы называют Палаван одним из лучших мест для подводного плавания во всем мире.

Палаван расположен между Южно-Китайским морем и морем Сулу и принимает совсем немного туристов, если сравнивать с Таиландом. В 2023 году здесь отдохнуло всего 1,5 миллиона человек по сравнению с 28,15 миллионами, которые посетили Таиланд.

Погода на Палаване всегда замечательная. Средняя температура воздуха в июле составляет 31 градус. А банка пива в супермаркете обойдется примерно в 30 грн. В баре будет немножко дороже – 45 гривен.

Помимо песчаных пляжей, Палаван может похвастаться невероятными туристическими достопримечательностями, которые обязательно стоит посетить. К ним относятся морской заповедник Эль-Нидо и заповедник дикой природы Калауит, где обитают экзотические животные и редкие эндемики Палавана. Вы также найдете здесь два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый – это Национальный парк подземной реки Пуэрто-Принсеса – одну из самых длинных подземных рек в мире, которую назвали одним из "Новых 7 чудес природы". На этом восьмикилометровом участке можно увидеть известняковые карсты, различные виды животных и тропический лес.

Второй – морской парк "Риф Туббатаха". Это уникальный пример атоллового рифа с высокой плотностью морских животных, таких как птицы и морские черепахи. Парк был включен в список объектов Всемирного наследия в 1993 году.

Любителям плавания стоит окунуться в спокойные воды озера Барракуда на Палаване, а любителям дайвинга стоит посетить затонувшие корабли в заливе Корон. На Палаване есть все необходимое для спокойного и идиллического отдыха в отдалении от шума.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маленьком городке в Карпатах, где можно бюджетно отдохнуть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.