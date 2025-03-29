'Рай на Земле': почему Мальту называют идеальной для отпуска

Отдых в Италии становится все более сложным делом – туристам ограничивают доступ, инфраструктура перегружена, гостиницы забиты. И это при том, что совсем рядом очень гостеприимная островная страна, которую называют раем на земле и где совсем не так шумно.

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Как пишет издание Express, этой страной является Мальта. Ей есть что предложить и с точки зрения истории и культуры, и с точки зрения морского отдыха.

Мальта – это архипелаг в Средиземном море, расположенный между Сицилией и Северной Африкой. На протяжении всей истории острова имели стратегически важное место и потому подвергались значительному влиянию римлян, греков, норманнов, арабов, французов и британцев, каждый из которых оставил свой след.

Так на небольшой Мальте можно найти целых три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: мегалитическое подземное святилище (гипогей) Хал-Сафлиени, крошечную столицу Валлетта и семь мегалитических храмов, являющихся одними из старейших отдельно стоящих сооружений в мире.

Максимальная температура воздуха на Мальте составляет 18 градусов зимой и 34 градуса летом. В зимние месяцы погода бывает дождливая, а вот лето как правило, сухое и очень солнечное. В целом страна состоит из пяти островов – Мальта (крупнейший), Гоцо, Комино и безлюдные островки Кеммунетт (Комминотто) и Филфла. Общая численность населения составляет 520 000 человек.

Между Комино и Кеммунеттом расположена знаменитая Голубая лагуна, которую туристы называют раем на земле. Это природный бассейн с удивительной голубой водой и белым песчаным пляжем. Хотя здесь есть все современные удобства (прокат шезлонгов, пляжный фастфуд и т.д.), эта лагуна производит впечатление девственной и первозданной.

Туристы могут посетить Голубую лагуну, воспользовавшись паромами из Чиркеввы или Марфы, на дневном круизе парома из Слимы или на частной лодке. Конечно, больше всего людей здесь летом. Впрочем, если вы захотите отдохнуть здесь осенью, то почти до ноября температура держится на уровне около 25 градусов.

Еще одно популярное место для посещения – Мдина, город-крепость, который был столицей страны с античности до средневековья. Его узкие мощеные улочки усеяны церквами, прекрасными дворцами и многовековыми стенами.

Валлетта — современная столица Мальты — самая маленькая в ЕС. Она славится своей барочной архитектурой с элементами неоклассицизма и современности. Город известен своими старинными укреплениями и удивительной красотой дворцов, садов и церквей.

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