Рай в апреле: куда можно выгодно поехать в отпуск

Отпуск в апреле – это не только приятные прогулки по интересным местам. Многие любят в этот весенний месяц открывать сезон летних террас, потягивая пиво на открытой площадке какого-нибудь приятного заведения.

Видео дня

Где это можно сделать очень выгодно, а вдобавок удобно и недорого доехать и поселиться, рассказало издание Express. По его данным, вторым по доступности городом Европы, если считать по стоимости кружки пива, стал Даламан в Турции. Местное пенное здесь можно приобрести примерно за 110 грн., а импортное – за 175 грн.

Однако не только цена пива привлекает туристов на юго-западное побережье Турции. В Даламане солнечная погода стоит всю весну и лето, а температура в сезон колеблется от 21° C в апреле до 35° C в августе.

Песчаные пляжи здесь тянутся вдоль бирюзовых вод Средиземного моря. А береговая линия изобилует ресторанами, барами и магазинами, расположенными на фоне живописного горного региона. Также путешественники могут изучить здесь многочисленные исторические места. Одним из таких мест является замок Мармариса, построенный в 1522 году султаном Сулейманом Великолепным. Внутри него сейчас расположен музей, а с его вершины открывается роскошный вид на окраины. Впрочем, чтобы добраться туда, придется взять экскурсию – дорога автобусом займет больше часа.

А в центре самого Даламана функционирует оживленный рынок, где туристы могут торговаться с продавцами наравне с местными жителями. А если проехаться немного, то можно попасть на воскресный рынок Гечека, известный своими изделиями из кожи, керамикой и одеждой.

Любителям природы советуют посетить Центр реабилитации черепах в Даляне. Всего полчаса езды от Даламана и вы можете посмотреть, как сотрудники Центра помогают детенышам черепах перейти через песок в море.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда отправиться в Киеве, чтобы полюбоваться весенними цветами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.