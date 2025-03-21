Расположен в Италии: назван самый красивый город в мире

Итальянский городок Камольи, расположенный на побережье Лигурийского моря, получил титул красивейшего прибрежного города в мире по версии Architectural Digest. Он обогнал даже такие знаменитые города, как Кейптаун, Рио-де-Жанейро и Гонконг, благодаря своей уникальной привлекательности, богатой истории и неповторимому средиземноморскому колориту.

Видео дня

Камольи расположен примерно в 30 километрах от Генуи, в самом сердце Лигурийской Ривьеры. Детали об отпуске в Камолье рассказало издание Express.

Летом средняя температура достигает 27°C, что делает Камольи идеальным местом для отдыха у моря. Городок очаровывает своими красочными домами, узкими улочками, романтическими набережными, многочисленными ресторанчиками и магазинами.

Каждый год в начале мая в Камолье проходит знаменитый гастрономический фестиваль Sagra del Pesce, посвященный местным рыбным деликатесам. Впервые организованный в 1952 году этот фестиваль привлекает внимание тысяч гурманов и туристов. Главное событие – гигантская сковорода, в которой готовят около трех тонн свежей рыбы всего за один день.

Этот фестиваль напоминает о многовековом морском наследии Камольи. С давних времен городок был рыбацкой деревней и важным торговым портом. Его название буквально означает "дом жен", ведь мужчины веками уходили в море, оставляя дома женщин, которые занимались хозяйством и поддерживали местное сообщество.

В конце XIX века Камолье славилось большим флотом, состоявшим из сотен кораблей. В это время город получил название "город тысячи белых парусов". Его тесная связь с морем чувствуется и сегодня: помимо живописного порта, здесь действует паромное сообщение, перекликающееся с давними традициями мореходства.

Камольи – одно из лучших мест в Лигурии для наблюдения заката. Благодаря своему расположению, побережье здесь имеет особую форму, позволяющую видеть, как солнце медленно погружается за горизонт, окрашивая небо в оттенки розового, оранжевого и пурпурного.

Еще одним преимуществом города является его удобное расположение. Добраться сюда можно всего за 20 минут на поезде из Генуи, что делает Камолью отличным вариантом как для однодневной поездки, так и для длительного отдыха.

Камольи славится своими домами пастельных оттенков, которые создают особый визуальный эффект. Они плотно расположены вдоль побережья и украшены традиционной техникой маркапиано – декоративной росписью, имитирующей архитектурные элементы. Этот стиль искусства появился еще в XVII веке.

В те времена техника служила сразу нескольким целям:

Эстетическая функция – рисунки создавали иллюзию роскошной отделки, не требуя затрат на дорогостоящие материалы, таких как мрамор.

Социальная дифференциация – уровень декора дома мог зависеть от достатка владельца: скромные семьи имели минимальное убранство, тогда как богатые могли украшать фасады щедро расписанными элементами.

Морская навигация – поскольку Камольи был рыболовным городом, яркие цвета построек служили своеобразными ориентирами для моряков, которые могли легко узнать свой поселок, возвращаясь из морских экспедиций.

Несмотря на свою популярность, Камольи сохраняет атмосферу уютного итальянского городка, где жизнь течет не спеша. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться средиземноморской природой, прогуляться по старинным улочкам, попробовать самые свежие морепродукты и почувствовать настоящее итальянское гостеприимство.

Помимо самого городка стоит исследовать и окружающие локации, такие как национальный парк Портофино и живописные тропы Сан-Рокко. Они открывают фантастические виды на Лигурийское море и являются любимыми местами для туристов и фотографов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших средневековых городах Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.