Расстояние важно: как правильно сажать арбузы

Выращивание арбузов становится всё популярнее не только на юге, но и в центральных и северных регионах Украины. Благодаря современным сортам, адаптированным к прохладному климату, получить урожай сладких ягод возможно даже в менее благоприятных условиях.

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Эффективность выращивания в значительной степени зависит от соблюдения основных агротехнических требований, в частности, правильного расстояния между растениями. OBOZ.UA рассказывает, какое расстояние следует соблюдать при посадке арбузов.

Почему расстояние важно

Арбуз – культура прихотливая. Ему нужно много света, тепла и места для полноценного развития. Слишком плотная посадка приводит к конкуренции за питательные вещества, затенению и, в конце концов, к формированию мелких плодов.

Оптимальные параметры посадки:

Расстояние между лунками: от 70 до 100 см.

Расстояние между рядами: до 2 метров.

При ограниченном пространстве: от 1 до 1,5 метра между рядами.

Этого пространства достаточно, чтобы каждое растение получало максимум солнца и имело возможность раскинуть плети без помех.

Как подготовить почву

Перед посадкой землю необходимо глубоко разрыхлить, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду. В каждую лунку глубиной 3-4 см стоит внести органические удобрения: горсть компоста, перегноя или стакан древесной золы. Все это нужно тщательно перемешать с почвой.

Как отобрать семена

Идеально использовать уже пророщенные семена – они дают более предсказуемые результаты. В каждую лунку кладут по одному пророщенному зернышку. Если сеете сухие семена, лучше положить по два, а затем оставить самый крепкий росток, другой удалив.

Совет: до появления всходов грядку желательно накрыть пленкой или агроволокном. Это создает парниковый эффект и защищает молодые растения от ночных похолоданий.

Как поливать арбузы

После высева лунки следует осторожно засыпать почвой и полить умеренно теплой водой. Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию семян, поэтому важно соблюдать баланс.

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