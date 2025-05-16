Расстояние важно: как правильно сажать арбузы
Выращивание арбузов становится всё популярнее не только на юге, но и в центральных и северных регионах Украины. Благодаря современным сортам, адаптированным к прохладному климату, получить урожай сладких ягод возможно даже в менее благоприятных условиях.
Эффективность выращивания в значительной степени зависит от соблюдения основных агротехнических требований, в частности, правильного расстояния между растениями. OBOZ.UA рассказывает, какое расстояние следует соблюдать при посадке арбузов.
Почему расстояние важно
Арбуз – культура прихотливая. Ему нужно много света, тепла и места для полноценного развития. Слишком плотная посадка приводит к конкуренции за питательные вещества, затенению и, в конце концов, к формированию мелких плодов.
Оптимальные параметры посадки:
- Расстояние между лунками: от 70 до 100 см.
- Расстояние между рядами: до 2 метров.
- При ограниченном пространстве: от 1 до 1,5 метра между рядами.
Этого пространства достаточно, чтобы каждое растение получало максимум солнца и имело возможность раскинуть плети без помех.
Как подготовить почву
Перед посадкой землю необходимо глубоко разрыхлить, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду. В каждую лунку глубиной 3-4 см стоит внести органические удобрения: горсть компоста, перегноя или стакан древесной золы. Все это нужно тщательно перемешать с почвой.
Как отобрать семена
Идеально использовать уже пророщенные семена – они дают более предсказуемые результаты. В каждую лунку кладут по одному пророщенному зернышку. Если сеете сухие семена, лучше положить по два, а затем оставить самый крепкий росток, другой удалив.
Совет: до появления всходов грядку желательно накрыть пленкой или агроволокном. Это создает парниковый эффект и защищает молодые растения от ночных похолоданий.
Как поливать арбузы
После высева лунки следует осторожно засыпать почвой и полить умеренно теплой водой. Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию семян, поэтому важно соблюдать баланс.
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