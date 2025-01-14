Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Крошечный остров Санта-Крус-де-Ислоте, расположенный у берегов Колумбии, поражает своей невероятной плотностью населения. На площади, чуть больше футбольного поля, проживает большое количество людей, создавая уникальный микромир с собственными правилами и особенностями.

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Санта-Крус-де-Ислоте, расположенный всего в двух часах от колумбийской Картахены, является одним из самых густонаселенных мест на планете. Его площадь составляет всего 2,4 акра, что чуть больше футбольного поля. Этот крошечный остров, построенный в XIX веке, стал известен благодаря своей уникальной плотности населения и особому образу жизни, пишет Daily Express.

Остров привлекает журналистов и блогеров со всего мира, стремящихся узнать, как люди живут в таких ограниченных условиях. Несмотря на нехватку пространства, на острове есть все необходимое для жизни: магазины, школа, ресторан, общежитие и даже медицинский центр. По информации infobae, на каждого жителя приходится около 10 квадратных метров.

Посетивший остров журналист Диего Робледо описал особенности местной застройки. Из-за нехватки места дома часто имеют два возводимых друг над другом этажа. Строительство ведется из полого кирпича и цемента, конструкции часто смотрятся ненадежными. Крыши из металлических листов защищают от тропического климата. Окна, часто без стекла, остаются открытыми из-за жары, что создает ощущение полного отсутствия приватности.

Отсутствие конфиденциальности является одной из ключевых особенностей жизни на острове. По словам Робледо, слово, произнесенное на одном конце острова, можно услышать на другом. Жители привыкли к тому, что их частная жизнь фактически происходит на виду у всех. Еще одной особенностью является отсутствие автомобилей и мотоциклов, что создает необычную для современного городского жителя тишину.

Робледо также обратил внимание на отсутствие на острове полиции и какой-либо другой формы государственного управления. Вместо этого на острове действует микрорайонный совет, который решает все вопросы и улаживает конфликты. По словам местного гида, уровень преступности на острове очень низок, а мелкие споры разрешаются мирным путем.

Блогер и режиссер Рухи Ченет, также посетивший Санта-Крус, подтвердил слова Робледо о чрезвычайной густоте населения и особенностях застройки. Он отметил, что на острове "невозможно остаться наедине", а дома строятся хаотично, друг над другом, из-за нехватки свободного места.

Несмотря на сложные условия, остров существует уже много веков, в значительной степени благодаря помощи материка и других островов, откуда регулярно доставляются необходимые товары и ресурсы. Этот крошечный остров является уникальным примером человеческой адаптации к ограниченному пространству и демонстрирует, как община может самоорганизоваться для решения общих проблем.

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