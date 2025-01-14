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Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
2,0 т.
Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Крошечный остров Санта-Крус-де-Ислоте, расположенный у берегов Колумбии, поражает своей невероятной плотностью населения. На площади, чуть больше футбольного поля, проживает большое количество людей, создавая уникальный микромир с собственными правилами и особенностями.

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Санта-Крус-де-Ислоте, расположенный всего в двух часах от колумбийской Картахены, является одним из самых густонаселенных мест на планете. Его площадь составляет всего 2,4 акра, что чуть больше футбольного поля. Этот крошечный остров, построенный в XIX веке, стал известен благодаря своей уникальной плотности населения и особому образу жизни, пишет Daily Express.

Остров привлекает журналистов и блогеров со всего мира, стремящихся узнать, как люди живут в таких ограниченных условиях. Несмотря на нехватку пространства, на острове есть все необходимое для жизни: магазины, школа, ресторан, общежитие и даже медицинский центр. По информации infobae, на каждого жителя приходится около 10 квадратных метров.

Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Посетивший остров журналист Диего Робледо описал особенности местной застройки. Из-за нехватки места дома часто имеют два возводимых друг над другом этажа. Строительство ведется из полого кирпича и цемента, конструкции часто смотрятся ненадежными. Крыши из металлических листов защищают от тропического климата. Окна, часто без стекла, остаются открытыми из-за жары, что создает ощущение полного отсутствия приватности.

Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Отсутствие конфиденциальности является одной из ключевых особенностей жизни на острове. По словам Робледо, слово, произнесенное на одном конце острова, можно услышать на другом. Жители привыкли к тому, что их частная жизнь фактически происходит на виду у всех. Еще одной особенностью является отсутствие автомобилей и мотоциклов, что создает необычную для современного городского жителя тишину.

Робледо также обратил внимание на отсутствие на острове полиции и какой-либо другой формы государственного управления. Вместо этого на острове действует микрорайонный совет, который решает все вопросы и улаживает конфликты. По словам местного гида, уровень преступности на острове очень низок, а мелкие споры разрешаются мирным путем.

Размером почти как футбольное поле: где расположен самый густонаселенный остров в мире

Блогер и режиссер Рухи Ченет, также посетивший Санта-Крус, подтвердил слова Робледо о чрезвычайной густоте населения и особенностях застройки. Он отметил, что на острове "невозможно остаться наедине", а дома строятся хаотично, друг над другом, из-за нехватки свободного места.

Несмотря на сложные условия, остров существует уже много веков, в значительной степени благодаря помощи материка и других островов, откуда регулярно доставляются необходимые товары и ресурсы. Этот крошечный остров является уникальным примером человеческой адаптации к ограниченному пространству и демонстрирует, как община может самоорганизоваться для решения общих проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об острове, где жарко в течение года.

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