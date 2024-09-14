Ретроградный Юпитер принесет сказочную удачу трем знакам зодиака: кому повезет в 2025 году

Юпитер – планета успеха и достатка. Благоприятное влияние Юпитера указывает на возможности профессионального и личностного роста, важные решения и перспективы. Уже 9 октября эта планета начнет свое обратное движение – ретроград продлится до 4 февраля 2025 года.

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В этот период трем знакам зодиака светит особенная удача. Овны, Львы Весы станут на путь успеха и процветания.

Овен

Вас ждет эпоха финансового процветания. Откроются новые перспективы и появятся дополнительные источники дохода. Есть шансы значительного карьерного продвижения – вы можете получить повышение или пройти собеседование на должность вашей мечты.

Это благоприятный период для развития, путешествий, обучения, познания. Вы можете осуществить свою мечту о зарубежном обучении. Кроме благоприятного финансового прогноза, вас ждет улучшение физического и эмоционального состояния. Все проблемы со здоровьем, беспокоившие вас длительное время, наконец-то решатся.

Лев

Транзит Юпитера принесет вам значительную прибыль. Конечно, это произойдет благодаря вашему упорному труду. Однако иногда вам просто не хватало удачи. В этот период вы окажетесь в правильном месте в правильное время.

Удастся завершить дело, которое долгое время нуждалось в решении, но стояло на паузе. Период застоя наконец-то завершится. Вы также можете получить хорошие новости, связанные с детьми.

Весы

Наконец-то вы сможете выполнить все долгосрочные задачи, которые тяготели над вами тяжелой ношей и не давали покоя. Завершится период вызовов, задержек и помех. На работе вы получите значительную прибыль, а творческие проекты будут очень успешными.

Пора наслаждаться жизнью и пожинать плоды своего упорного труда. Транзит Юпитера будет очень благоприятным для вас.

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