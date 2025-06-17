Римейк 'Как приручить дракона' успешно стартовал в кино: каковы кассовые сборы

Мировой кинопрокат в 2025 году демонстрирует возвращение к масштабным кассовым сборам, и наибольший ажиотаж вызвали римейки. В частности, сразу две адаптации хорошо известных анимационных историй – "Лило и Стич" от Disney и "Как приручить дракона" от Universal – стали главными финансовыми хитами сезона.

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Оба проекта уверенно прошли отметку в миллиард долларов или приблизились к ней, затмив другие громкие премьеры. "Как приручить дракона" стартовал с солидными $197,8 млн, в то время как "Лило и Стич" за четыре недели международного проката уже превысил $858 млн.

"Как приручить дракона" удерживает уверенные позиции на международном рынке. Только за первый уикенд за пределами США лента собрала более $114 млн, что составляет львиную долю ее общего бокс-офиса. Такой результат стал настоящим прорывом для франшизы, ведь римейк превзошел не только стартовые сборы оригинального фильма 2010 года, но и обошел сразу несколько популярных семейных хитов последних лет.

В частности, на ключевых рынках, таких как Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Бразилия, Южная Корея и Мексика, новая версия "Как приручить дракона" стартовала лучше, чем такие проекты, как "Алладин" (2019), "Книга джунглей" (2016), "Джуманджи: Зов джунглей" (2017), а также третья часть собственной анимационной трилогии.

В отдельных странах ремейк также опередил недавние релизы "Русалочка" и "Еж Соник 3", которые ранее считались одними из самых успешных представителей жанра приключенческого фэнтези.

В общем, такой международный успех свидетельствует не только об узнаваемости бренда, но и о грамотной маркетинговой кампании Universal и DreamWorks, которые смогли удачно адаптировать культовую историю для нового поколения зрителей.

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