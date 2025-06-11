Римейк получился удачным? Критики уже оценили фильм 'Как приручить дракона'

До выхода в прокат остаются считанные дни, а фильм "Как приручить дракона" уже успел привлечь внимание кинокритиков. Эмбарго на рецензии сняли, и на Rotten Tomatoes лента получила 83% положительных отзывов.

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Несмотря на то, что это римейк популярного анимационного хита, ожидания оказались высокими. Режиссер Дин Деблуа вернулся к проекту, как и композитор Джон Пауэлл, который создал музыку к оригиналу. Так что зрители снова увидят мир Берка – теперь в новом, игровом формате.

Мнения критиков о фильме "Как приручить дракона"

Критики отметили, что визуальная часть римейка выполнена на очень высоком уровне. Особенно хвалили масштабные сцены полетов и финальную битву, которые выглядят эффектно и динамично. Актерский состав также получил положительные оценки - многие отметили, что герои прекрасно воплотили знакомых персонажей из мультика. Сценарий, сохраненный от оригинала, называют "точным" и "эмоционально насыщенным".

Впрочем, не все отзывы однозначно положительные. Обозреватель Empire Хелен О'Хара отметила, что ленте не хватает собственного стиля, и она слишком полагается на шаблоны мультфильма. А Ловия Хьярке из The Hollywood Reporter считает, что фильм хоть и не поражает новизной, однако сохраняет очарование оригинала. Но несмотря на критику, большинство рецензий свидетельствует: новая версия работает и как самостоятельное кино, и как дань классике.

Среди самых ярких цитат - комментарий Престона Барты, который назвал фильм "эмоциональным, зрелищным и живым". А Нагир Чемберс считает римейк "лучшей адаптацией на сегодня", восхищаясь операторской работой. Эдди Харрисон, в свою очередь, подчеркнул важность искренних взаимоотношений между главным героем и драконом, остающихся сердцем истории.

Фильм выходит в кинотеатрах 13 июня, а Universal уже готовит продолжение - сиквел запланирован на 2027 год.

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