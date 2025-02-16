50-летняя британка нашла семейное сокровище: родители говорили, что у них нет денег, но тайно коллекционировали антиквариат

После смерти родителей 50-летняя британка обнаружила, что ее семья вовсе не была бедной, как она всегда думала. Разбирая дом, она наткнулась на коллекцию антиквариата, редких монет и дорогостоящего фарфора.

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Что еще нашла женщина и почему эта история ее так расстроила, рассказывает OBOZ. UA

Экономили на всем и призывали не тратить лишнего

Кроме ценных вещей, британка обнаружила и банковские чеки на значительные суммы.

Женщина была удивлена, ведь всю жизнь слышала от родителей о финансовых трудностях. Они постоянно жаловались на тяжелые времена и необходимость экономить. Особенно часто они упоминали трудности, связанные с войной, и призывали дочь не тратить лишнего.

Больше всего ее расстроило то, что родители не оказывали ей поддержки в юности, несмотря на скрытые сбережения. В то же время младшему брату, который часто болел, покупали дорогие игрушки, первые компьютеры и видеоигры.

"Я злюсь и расстроена из-за большой разницы между тем, что они говорили, и тем, что было на самом деле", — написала британка.

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