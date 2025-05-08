Розы будут цвести гораздо пышнее: что нужно сделать перед посадкой

Розы являются одним из самых любимых садовых растений, но если вы хотите, чтобы они обильно цвели и радовали вас, есть один важный шаг перед посадкой, который никогда не следует пропускать.

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По словам Лиама Беддалла, старшего консультанта по розам в David Austin Roses, главное — замочить корни роз с голыми корнями, прежде чем они коснутся почвы. "Перед посадкой замочите корни розы с голыми корнями по меньшей мере на два часа или, по возможности, на ночь", — пояснил он, пишет Express.

Этот шаг увлажняет корни, позволяя ему поглощать влагу и закрепляться в почве после посадки.

От вьющихся растений до чайно-гибридных и флорибунд – для каждого сада есть своя роза, но всем им нужен сильный старт.

После пропитки выкопайте яму вдвое шире корневой грудки и немного глубже, в солнечном защищенном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

"Розы с голыми корнями предпочитают хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами", – посоветовал Лиам.

Он рекомендовал улучшить участок для посадки компостом, навозом или почвоулучшителем перед засыпанием ямы.

Посыпание корней "микоризными грибами" также поможет стимулировать рост и устойчивость, сказал Лиам.

После посадки тщательно полейте, чтобы почва утрамбовалась, и нанесите слой мульчи, чтобы сохранить влагу и предотвратить прорастание сорняков.

Избегайте чрезмерного полива – мокрые корни могут гнить, но поддерживайте почву постоянно влажной, пока растение приживается.

Лиам также посоветовал не спешить с обрезкой роз с голыми корнями; подождать, пока они приживутся и начнут регулярно цвести.

Подкормка также важна – используйте специальное удобрение для роз, которое помогает им иметь здоровые листья и обильное продолжительное цветение.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы, чтобы цветы были больше и ярче.