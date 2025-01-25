Рыбинспектор из Хмельницкой области 'наловил' рыбы на 7 млн грн

Главного рыбинспектора Управления Госрыбагентства в Хмельницкой области подозревают в незаконном вылове и продаже рыбы в особо крупных размерах. Речь идет о нанесении ущербе государству на сумму 7 млн грн.

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О задержании чиновника сообщил 21 января Офис Генерального прокурора и пресс-служба прокуратуры области. Мужчине инкриминируется организация и непосредственное занятие незаконным рыбным промыслом, причинившее существенный вред государству, а также злоупотребление служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в июле 2024 года, подозреваемый в браконьерстве, используя свое служебное положение, организовал незаконный вылов рыбу на р. Днестр и на прилегающих заповедных территориях.

В итоге, в компании двух соучастников, с помощью рыболовной сети, он выловил около 700 рыбин.

При этом около 30% улова составил, занесенный в Красную книгу, вырезуб причерноморский, остальные — лещ, карп, судак и другие. Вылов рыбы был организован с целью ее продажи. Сумма убытка государству составила около 7 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Хмельницкого ТУ ГБР.

За организацию и непосредственное занятие незаконным промыслом в особо крупных размерах, а также за злоупотребление служебным положением браконьеру грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

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