'Ржавчина': вышел трейлер фильма, на съемках которого застрелили украинку

В сети появился первый официальный трейлер американского вестерна "Ржавчина" (Rust), который уже вошел в историю не только как кинопроект, а как символ глубокой трагедии, потрясавшей всю киноиндустрию. Именно на съемочной площадке этого фильма в октябре 2021 года погибла украинская оператор Галина Гатчинс.

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Инцидент вызвал волну дискуссий и судебных процессов. OBOZ.UA рассказывает о первом трейлере печально известного фильма.

О чем фильм "Ржавчина"

По сюжету главный герой – преступник Харланд Раст, которого играет Алек Болдвин. Он находится в розыске, но узнает, что его юный внук, недавно арестованный за убийство, нуждается в помощи. Раст отправляется в Канзас, чтобы спасти парня. Там он столкнется с призраками собственного прошлого.

История имеет классические черты жанра вестерна: глубоко личный конфликт, бегство, нравственные выборы.

Убийство на съемках

Однако об "Ржавчине" мир узнал не благодаря сюжету. Во время репетиции сцены Алек Болдвин выстрелил из реквизитного револьвера, который считался незаряженным. Но в стволе была боевая пуля, попавшая в оператора Галину Гатчинс. Режиссер фильма Джоэл Соуза тоже был ранен, но выжил.

После трагедии съемка была остановлена более чем на год, и только в апреле 2023 года съемочная группа вернулась к работе – на этот раз в штате Монтана, вдали от места трагедии.

Решение продолжить проект стало неоднозначным: часть общественности отнеслась к этому критически, другие увидели в этом жест чествования памяти Гатчинс. По словам продюсеров, работа над лентой была продолжена в согласии с семьей погибшей операторши.

Первый трейлер "Ржавчины", появившийся на официальном YouTube-канале фильма, длится всего одну минуту, но успевает передать основные эмоциональные акценты ленты: одиночество героя, напряжение ситуации, размышления о прошлом, жертвы и искупление.

Когда выйдет "Ржавчина"

Фильм выйдет в ограниченный прокат в США 2 мая 2025 года. Появится ли он в европейских или украинских кинотеатрах пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдвин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Гатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывала ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

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