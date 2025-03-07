С чем лучше есть авокадо, чтобы было не только полезно, но и вкусно: топ-5 рецептов элементарным блюд

Авокадо является очень вкусным и главное – полезным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных намазок, салатов, а также закусок.

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Редакция FoodOboz делится рецептами 5 полезных и вкусных блюд из авокадо, которые очень просто готовятся.

Авокадо с соком лимона

Это элементарно, нужно всего лишь размять мякоть авокадо вилкой и добавить несколько капель лимонного сока, для вкуса – щепотку морской соли, а для пикантности – немного измельченного чеснока.

Соус к мясу и рыбе

Разомните вилкой авокадо, добавьте несколько капель лимонного сока, немного оливкового масла, а также – немного измельченного перца чили и кинзы, перемешайте.

Сальса из авокадо и манго

Порежьте мелко авокадо и манго, добавьте немного помидоров черри, лимонного сока, а также оливковое масло, перемешайте.

Запеченный авокадо с яйцами

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, разбейте яйцо и влейте в авокадо. Запекайте в духовке 15 минут при 180 С. Достаньте, немного присыпьте тертым сыром.

Намазка

Разомните авокадо, добавьте лимонный сок, мелко порезанный лук, масло, соль, перец, крем-сыр, перемешайте.

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