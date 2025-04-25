С чем стирать черные джинсы, чтобы они не линяли: простое домашнее средство

Если вы беспокоитесь о том, чтобы ваши черные джинсы не лишились цвета во время стирки, стоит попробовать эту замечательную технику, которая создана, чтобы сохранить их яркий черный оттенок.

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Поклонники британской инфлюэнсерши и экспертки по уборке миссис Хинч поделились несколькими умными советами после того, как один пользовался, я обратился за советом в ее группу в Facebook.

Так, Орла Койл спросила подписчиков: "Как лучше стирать черные джинсы, чтобы они не полиняли?". Выцветание джинсовой ткани объясняется процессом ее окрашивания, когда пряжа окрашивается путем замачивания в красителе, а затем окисляется, чтобы связать цвет с волокнами. Поскольку краситель не проникает в сердцевину пряжи, он со временем стирается, открывая неокрашенную часть. Но не бойтесь, есть способы отсрочить это.

В разделе комментариев многие предлагали вывернуть черные джинсы наизнанку перед стиркой и добавить белый уксус в ящик стиральной машины или сначала замочить их в кислой жидкости на несколько минут.

Эксперты сходятся во мнении, что уксус может помочь избежать выцветания джинсов. Белый уксус, содержащий мягкую кислоту, известную как уксусная кислота, особенно эффективен для блокирования красителя и предотвращения разрушения ткани.

Для получения наилучших результатов наносите уксус на новые джинсы после их приобретения и во время каждой стирки. Это простое решение, поскольку белый уксус, скорее всего, уже есть в большинстве кухонных шкафов. Если нет, то его можно приобрести по доступной цене в местных супермаркетах.

Для тех, кто ищет альтернативные варианты, поклонники миссис Хинч рекомендуют другое кухонное средство – соль. Поместите ее непосредственно в барабан стиральной машины для достижения наилучших результатов.

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