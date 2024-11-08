С Днем ангела Михаила: искренние поздравления и открытки
8 ноября православные верующие чтят память архистратига Михаила. До перехода на новоюлианский календарь Михайлов день отмечали 21 ноября. С 1 сентября 2023 года даты церковных праздников сместились на 13 дней, так что теперь осенний День ангела Михаила приходится на 8 ноября.
Архистратига часто изображают на иконах с мечом, что символизирует победу добра над злом. Михаила считают воином, победителем, поэтому к нему часто обращаются с молитвами о защите. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления и открытки по случаю праздника.
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Поздравляю с большим христианским праздником – днем Михаила! Пусть небесные силы берегут вас от всех бед и напастей. Желаю вам добра и радости, мира и тепла, крепкого здоровья, согласия и взаимопонимания в семье.
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Поздравляю со светлым праздником, с днем Михаила. Пусть исцеляются все душевные и физические недуги. Пусть идут от вас беды и скорби. Пусть архангел помогает вам во всех начинаниях и текущих делах. Желаю мира, добра, счастья, мудрости, вдохновения и здоровья.
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Михаил, с праздником! Желаю тебе всех благ и новых ярких побед. Чудесного самочувствия и достижений всех целей. Будь здоров, хорош, счастлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе, мира и вдохновения.
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Пусть Архангел Михаил накроет крылом защиты, покоя и мира. Пусть сила святого всегда будет с вами, помогая вам преодолевать трудности и идти к светлому будущему. Желаю силы и мудрости в добрых делах. Пусть свет и добро будут с вами навек.
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Поздравляю с Михайловым днем! Желаю приятных новостей, долгожданных событий, больших радостей. Пусть жизнь будет счастлива, здоровье крепким, счастье льется рекой, а на душе всегда царит мир, свет и благодать.
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З Днем ангела тебе вітаю щиро
І від душі бажаю перемоги,
Успіхів, достатку й миру!
І щоб лише вперед вели дороги!
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Михаил, поздравляю тебя с твоим светлым и радостным праздником! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, отличных друзей и замечательных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.
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Поздравляю с Днем святого Михаила! Желаю крепкой и неотступной молитвенной защиты святого архистратига Вас и Вашего дома! Пусть сердце будет спокойным, душа чистой, мысли ясными, добрые дела – искренними. Мирного неба и защиты высших сил.
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В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
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У Михайла сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
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Я от всей души поздравляю тебя с Днем ангела. В этот светлый день я хочу, чтобы на твоем лице всегда сияла добрая улыбка. Пусть невзгоды обходят твое жилище, а святой покровитель защищает от бед и врагов. Желаю верить в лучшее и замечать красоту каждый день.
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравление с Днем ангела Дмитрия.
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