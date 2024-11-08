С Днем ангела Михаила: искренние поздравления и открытки

8 ноября православные верующие чтят память архистратига Михаила. До перехода на новоюлианский календарь Михайлов день отмечали 21 ноября. С 1 сентября 2023 года даты церковных праздников сместились на 13 дней, так что теперь осенний День ангела Михаила приходится на 8 ноября.

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Архистратига часто изображают на иконах с мечом, что символизирует победу добра над злом. Михаила считают воином, победителем, поэтому к нему часто обращаются с молитвами о защите. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления и открытки по случаю праздника.

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Поздравляю с большим христианским праздником – днем ​​Михаила! Пусть небесные силы берегут вас от всех бед и напастей. Желаю вам добра и радости, мира и тепла, крепкого здоровья, согласия и взаимопонимания в семье.

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Поздравляю со светлым праздником, с днем ​​Михаила. Пусть исцеляются все душевные и физические недуги. Пусть идут от вас беды и скорби. Пусть архангел помогает вам во всех начинаниях и текущих делах. Желаю мира, добра, счастья, мудрости, вдохновения и здоровья.

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Михаил, с праздником! Желаю тебе всех благ и новых ярких побед. Чудесного самочувствия и достижений всех целей. Будь здоров, хорош, счастлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе, мира и вдохновения.

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Пусть Архангел Михаил накроет крылом защиты, покоя и мира. Пусть сила святого всегда будет с вами, помогая вам преодолевать трудности и идти к светлому будущему. Желаю силы и мудрости в добрых делах. Пусть свет и добро будут с вами навек.

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Поздравляю с Михайловым днем! Желаю приятных новостей, долгожданных событий, больших радостей. Пусть жизнь будет счастлива, здоровье крепким, счастье льется рекой, а на душе всегда царит мир, свет и благодать.

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З Днем ангела тебе вітаю щиро

І від душі бажаю перемоги,

Успіхів, достатку й миру!

І щоб лише вперед вели дороги!

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Михаил, поздравляю тебя с твоим светлым и радостным праздником! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, отличных друзей и замечательных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

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Поздравляю с Днем святого Михаила! Желаю крепкой и неотступной молитвенной защиты святого архистратига Вас и Вашего дома! Пусть сердце будет спокойным, душа чистой, мысли ясными, добрые дела – искренними. Мирного неба и защиты высших сил.

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В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Я от всей души поздравляю тебя с Днем ангела. В этот светлый день я хочу, чтобы на твоем лице всегда сияла добрая улыбка. Пусть невзгоды обходят твое жилище, а святой покровитель защищает от бед и врагов. Желаю верить в лучшее и замечать красоту каждый день.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравление с Днем ангела Дмитрия.

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