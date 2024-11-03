С Днем ракетных войск и артиллерии: красивые поздравления для защитников

Совместный праздник артиллерии и ракетных войск Украины отмечается ежегодно 3 ноября. В этот день наше государство чтит тех, кого принято называть богами войны.

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OBOZ.UA рассказывает об истории праздника. А также публикует красивые поздравления и открытки, которые можно отправить служащим в артиллерии и ракетных войсках ВСУ.

Как появился праздник

Артиллеристы сыграли ключевую роль в операции по освобождению Киева от нацистской оккупации в 1943 году. Старт ей дали именно 3 ноября. В тот день умелые действия артиллеристов позволили прорвать оборону немцев на участке шоссе Лютеж-Киев. Они впервые применили тактику огневого вала, позволившую всего за 40 минут остановить действия противника и обеспечить условия для дальнейшего прорыва в сторону города.

Дата 3 ноября считается праздничной с 1997 года. Тогда указом президента Украины был установлен День ракетных войск и артиллерии.

Настоящей мощной силой украинская артиллерия стала с 2014 года, когда пришлось учиться противостоять нашествию российских окупантов. Сейчас наши боги войны массово истребляют русских на фронтах русско-украинской войны и представляют грозную силу с огромным боевым опытом.

Поздравления артиллеристам

Друг, поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии. От всего сердца желаю покоя на границах нашей Украины и абсолютной уверенности в боевой готовности на любой непредвиденный случай. А также желаю мужества и решительности, стойкости и выдержки, упорства и непоколебимости. Пусть каждая цель жизни достигается столь же быстро, как достигает своей цели ракетная установка.

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Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю вечного превосходства против противника, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и точных попаданий прямо в свою цель. Удачи, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

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Служба в ракетных войсках – очень ответственное и почетное дело. Пусть твоя жизнь будет яркой и динамичной, словно взлет ракеты! Желаю тебе всегда оставаться таким сильным, мужественным и успешным человеком. Всех благ тебе, счастья и удачи!

В День ракетных войск от всего сердца хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба и неземного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена красочными событиями, искренней любовью и надежной дружбой! Желаю всяческого успеха, выполнения всех целей и бодрого духа! Спасибо за защиту!

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