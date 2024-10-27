С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления
Украинский язык приобрел новое значение и новую популярность с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины. А День украинской письменности и языка превратился в действительно важный праздник.
Сегодня мы чествуем наш язык, прошедший через столетия бурного развития, несмотря на притеснения и попытки уничтожения. Сейчас украинский является полноценным современным средством коммуникации миллионов людей. И с его праздником стоит поздравить каждого, кто любит наш язык и пользуется им. OBOZ.UA поможет это сделать.
Мова рідна, розквітай з роками,
Хай вшановують тебе в віках,
Щоб теплом і ніжними словами,
Ти була в народа на вустах.
Всіх вітаєм українців з святом,
Щиросердно зичимо добра,
І хай в світі різних мов багато,
Солов’їна мова в нас одна!
***
Ще коли в колисці тихо,
Колихала мати,
Вже навчала немовля,
Мову поважати.
Поважати Україну,
Гори і діброви,
Щоб ніколи не забуло,
Воно рідну мову.
Щоб добре знало й розуміло,
і вперто йшло би до мети,
Що мова — то душа народу.
Її потрібно берегти.
Наша мова, як та пісня,
В серці лине так барвисто.
Треба мову рідну вчити,
Шанувати і любити.
В День писемності вітаю!
Слова щирі надсилаю.
Хай зігріє солов’ятко,
Мови рідної зернятко.
В кожнім серці щоб зростало,
Мову рідну прославляло.
Щоб усі на світі знали,
Розуміли, шанували.
***
З Днем писемності та мови!
Хай живе вкраїнське слово.
Бережімо, як святиню,
Мову рідну й Україну.
Хай звучать казки та вірші,
З кожним днем хай буде більше
Тих, хто рідну мову знає,
Тих, хто нею розмовляє.
В День української письменності та мови
Бажаю всім приємної размови.
Щоб мовою своєю всі пишалися,
В житті ніколи щоб на неї не ображалися.
Хай квітне улюблена та рідна мова,
Хай в Україні буде все чудово.
Нехай письменність в країні процвітає,
І кожен мешканець про це хай пам’ятає
***
В день писемності і мови
Щирі вам я шлю вітання.
Мові славній побажаю
Я великого визнання.
Хай завжди вас манить слово
Стельмаха і Кобзаря,
Над писемністю велична
Хай зійде скоріш зоря.
Із днем писемності та мови
Вітаю з радістю тебе!
Вона — для гордості основа,
У серці повсякчас живе.
Така рідненька, солов"їна,
Немов, жива вода для нас.
Ні, не померкне Україна,
Настане слави її час!
***
З днем писемності вітаю,
Мови рідної для нас.
Хай в серцях вона лунає
Полум’яно у всіх вас.
Бережіть її прекрасну,
Вічно гарну, молоду.
Проводжайте похвалою
По землі її ходу.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как возник праздник Дня украинской письменности и языка и почему изменил дату.
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