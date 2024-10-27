С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Украинский язык приобрел новое значение и новую популярность с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины. А День украинской письменности и языка превратился в действительно важный праздник.

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Сегодня мы чествуем наш язык, прошедший через столетия бурного развития, несмотря на притеснения и попытки уничтожения. Сейчас украинский является полноценным современным средством коммуникации миллионов людей. И с его праздником стоит поздравить каждого, кто любит наш язык и пользуется им. OBOZ.UA поможет это сделать.

Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народа на вустах.

Всіх вітаєм українців з святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай в світі різних мов багато,

Солов’їна мова в нас одна!

***

Ще коли в колисці тихо,

Колихала мати,

Вже навчала немовля,

Мову поважати.

Поважати Україну,

Гори і діброви,

Щоб ніколи не забуло,

Воно рідну мову.

Щоб добре знало й розуміло,

і вперто йшло би до мети,

Що мова — то душа народу.

Її потрібно берегти.

Наша мова, як та пісня,

В серці лине так барвисто.

Треба мову рідну вчити,

Шанувати і любити.

В День писемності вітаю!

Слова щирі надсилаю.

Хай зігріє солов’ятко,

Мови рідної зернятко.

В кожнім серці щоб зростало,

Мову рідну прославляло.

Щоб усі на світі знали,

Розуміли, шанували.

***

З Днем писемності та мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню,

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає,

Тих, хто нею розмовляє.

В День української письменності та мови

Бажаю всім приємної размови.

Щоб мовою своєю всі пишалися,

В житті ніколи щоб на неї не ображалися.

Хай квітне улюблена та рідна мова,

Хай в Україні буде все чудово.

Нехай письменність в країні процвітає,

І кожен мешканець про це хай пам’ятає

***

В день писемності і мови

Щирі вам я шлю вітання.

Мові славній побажаю

Я великого визнання.

Хай завжди вас манить слово

Стельмаха і Кобзаря,

Над писемністю велична

Хай зійде скоріш зоря.

Із днем писемності та мови

Вітаю з радістю тебе!

Вона — для гордості основа,

У серці повсякчас живе.

Така рідненька, солов"їна,

Немов, жива вода для нас.

Ні, не померкне Україна,

Настане слави її час!

***

З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как возник праздник Дня украинской письменности и языка и почему изменил дату.

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