С Днем знаний: искренние поздравления для учителей и учеников
1 сентября – важный праздник для всех, кто получает знания. День знаний с детства ассоциируется со школой и праздничной линейкой.
Это особый день, полный надежд и ожиданий. А для первоклассников праздник символизирует начало длинного учебного пути. OBOZ.UA предлагает искренние поздравления для учащихся и учителей по случаю осеннего праздника.
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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнется удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новую дверь к мечтам, интересам и рекордам.
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Поздравляю с 1 сентября! Желаю веселых и увлекательных уроков, хороших оценок, новых друзей, хороших преподавателей. Пусть школьные годы будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов.
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Сегодня школа откроет для тебя дверь в новый и невероятно интересный мир. Поздравляем с началом школьной жизни и прекрасным праздником, Днем знаний. Желаем отличной учебы и успешного покорения наук. Учись, старайся, верь и мечтай!
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З першим вересня вітаю,
Свята гарного бажаю,
Як навчальний рік почнеться
Вдача хай тобі всміхнеться.
Буде весело й цікаво
Щось новеньке пізнавати,
І завжди високі бали
По усім предметам мати.
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С Днем знаний! Желаю воодушевления и жажды всего нового, хорошего настроения, энергии, бодрости и позитива, чтобы хватило на весь учебный год. Пусть каждый день несет новое открытие и новый опыт.
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Желаю с веселыми воспоминаниями о лете уверенно шагнуть к новым знаниям. Пусть этот учебный год будет богат большими успехами, личными достижениями и удивительными историями. Желаю тебе удачной борьбы с ленью и смелого стремления к победам!
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З Днем знань сьогодні я вітаю
Тих, хто навчається й навчає!
Усім бажаю я завзято
Йти до мети, і працювати,
І сили мати, і терпіння.
А ще наснаги та везіння,
Натхнення всім, здоров`я, миру
У свято я бажаю щиро!
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Золотавий вересень за парти кличе,
Повен він надій і сподівань,
Успіхів усім я у навчанні зичу,
Щиро вас вітаю із Днем знань!
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Із першим вересневим ранком,
Сповитим шелестом жоржин,
Де осінь вигляда на ганку
Тремтливим присмаком ожин,
Ступає день знаннями повен,
Він ніби вірний добрий човен,
Бо весла в нього знають путь,
До відкриттів нас знов ведуть!
Нехай упевненість стокрила
Прибуде знов за добру силу.
Душа відкрита до навчання
Вбереться в мудрості клечання!
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Поздравляю с Днем знаний и сердечно желаю крепкого ума и надежного здоровья, большого энтузиазма и прекрасного настроения, неистощимых сил и творческого вдохновения, несгибаемого желания к знаниям, хороших друзей, везения и высоких успехов.
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Поздравляю с Днем знаний! Желаю учиться отлично, ежедневно радоваться, достигать своей цели, мечтать и открывать для себя что-то новое. Пусть этот год запомнится большими успехами и победами, пусть все будет по силам. Желаю хорошего настроения и уверенности в себе, а также хороших друзей и удачи.
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Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
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Желаю, чтобы этот учебный год подарил множество возможностей проявить свои способности и таланты, желаю твердых знаний и высоких успехов, добрых друзей и бесконечного энтузиазма, активной деятельности и крепкого здоровья.
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Дорогой учитель, поздравляю вас с 1 сентября! Вы для нас – семья, которая дарит заботу, которая готовит нас ко взрослой жизни, заботится о нас, воспитывает, учит быть самостоятельными и ценить дружбу. Вы – наш источник мудрости, силы, опыта, наша опора. Сердечно благодарю вас за это. В день знаний хочется пожелать вам, чтобы то добро, которое вы так бескорыстно воздаете, непременно возвращалось в вашу жизнь. Пусть вас окружает гармония, красота, любовь. С праздником!
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