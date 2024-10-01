С Покровом: самые красивые поздравления на украинском

Покров издавна имел особое место в перечне украинских церковных праздников. Пресвятая Богородица считалась защитницей воинов. Казаки особенно ценили иконы с Покровом и строили в честь Девы Марии церкви и храмы. С переходом на новоюлианский календарь дата праздника сместилась на 13 дней. Теперь Покров приходится на 1 октября.

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С Покровом связаны два важных праздника – День защитников и защитниц и День украинского казачества. OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для родных и близких.

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Хай Матінка Божа вас охороняє,

Добро і радість з неба посилає.

Хай стане на захист ваших осель,

Наших солдатів та рідних земель.

Хай Покровителька мир дарує.

Від бід і лиха стіну міцну будує.

Щоб допомагала у потребах.

І лагідно завжди дивилась з неба.

***

Хай покривалом щастя й миру

Богородиця накриє.

Хай свяченою водою

Обличчя твоє умиє.

Здоров`я тобі і процвітання,

Нехай в домі завжди панує кохання.

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю жить в мире, мире и достатке, чаще улыбаться, делать добрые дела и просто радоваться жизни. Желаю никогда не сталкиваться с бедами и нищетой. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица покрывала тебя своим Покровом надежды и мужества в нужную минуту.

***

Хай Покрова подарує

Захист і надію,

У житті щоб було місце

Справам благодійним!

Всім любові і достатку,

Миру і тепла,

Щоби віра в Бога завжди

У серцях жила!

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю мира и ясного неба, счастья и верной любви. Желаю вдохновения и храбрости сердца, крепкого здоровья и жизненных сил. Пусть вера ведет к великим победам, а Матерь Божия защищает от врагов своим покровом.

***

Світ Богородиця Покровом

Своїм сьогодні укриває,

Даруючи нам захист знову.

І я зі святом цим вітаю!

Наснаги і порозуміння,

Молитви щирої й любові,

Добра, здоров`я вам, терпіння

Та теплоти у кожнім слові!

***

З Покровою чистою, світлою, новою,

Із святом прекрасним, чудовою втіхою!

Несе нам Покрова священні обнови,

Рясну благодать, свіже жито під стріхою.

Козацька хай кров нуртує у жилах,

Щоб були ви сильні, бадьорі, сміливі,

В сорочці народжені, Божим покровом

Свята Богородиця вкриє вас знову!

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Поздравляю с большим и светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! В этот праздничный день хочу от чистого сердца пожелать здоровья, хорошего и плодотворного труда, радости светлой на сердце и доброй надежды. Счастья, добра и мира вам, вашей семье и всей нашей стране.

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Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

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Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь оберегает наших защитников и весь народ, а все молитвы приближают нас к победе. Пусть Покров Богородицы принесет чистоту и надежду и убережет от невзгод и несчастий. Желаю доброты в сердцах, веры в души и мирного неба над головой.

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По случаю казацкого праздника Покрова желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины. Мира, веры и победы всем нам!

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Пусть Покрова ароматным октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь. Крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба и победы!

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Пусть Пресвятая Богородица будет с вами, помогает и исцеляет, дарует душевное спокойствие, настраивает мысли на добро и милосердие. Пусть Покров подарит вам свою защиту, чтобы вы каждый день чувствовали любовь, всепрощение, чтобы ваша душа была в покое и согласии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и запретах на Покров.

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