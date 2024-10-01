С Покровом: самые красивые поздравления на украинском
Покров издавна имел особое место в перечне украинских церковных праздников. Пресвятая Богородица считалась защитницей воинов. Казаки особенно ценили иконы с Покровом и строили в честь Девы Марии церкви и храмы. С переходом на новоюлианский календарь дата праздника сместилась на 13 дней. Теперь Покров приходится на 1 октября.
С Покровом связаны два важных праздника – День защитников и защитниц и День украинского казачества. OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для родных и близких.
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Хай Матінка Божа вас охороняє,
Добро і радість з неба посилає.
Хай стане на захист ваших осель,
Наших солдатів та рідних земель.
Хай Покровителька мир дарує.
Від бід і лиха стіну міцну будує.
Щоб допомагала у потребах.
І лагідно завжди дивилась з неба.
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Хай покривалом щастя й миру
Богородиця накриє.
Хай свяченою водою
Обличчя твоє умиє.
Здоров`я тобі і процвітання,
Нехай в домі завжди панує кохання.
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю жить в мире, мире и достатке, чаще улыбаться, делать добрые дела и просто радоваться жизни. Желаю никогда не сталкиваться с бедами и нищетой. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица покрывала тебя своим Покровом надежды и мужества в нужную минуту.
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Хай Покрова подарує
Захист і надію,
У житті щоб було місце
Справам благодійним!
Всім любові і достатку,
Миру і тепла,
Щоби віра в Бога завжди
У серцях жила!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю мира и ясного неба, счастья и верной любви. Желаю вдохновения и храбрости сердца, крепкого здоровья и жизненных сил. Пусть вера ведет к великим победам, а Матерь Божия защищает от врагов своим покровом.
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Світ Богородиця Покровом
Своїм сьогодні укриває,
Даруючи нам захист знову.
І я зі святом цим вітаю!
Наснаги і порозуміння,
Молитви щирої й любові,
Добра, здоров`я вам, терпіння
Та теплоти у кожнім слові!
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З Покровою чистою, світлою, новою,
Із святом прекрасним, чудовою втіхою!
Несе нам Покрова священні обнови,
Рясну благодать, свіже жито під стріхою.
Козацька хай кров нуртує у жилах,
Щоб були ви сильні, бадьорі, сміливі,
В сорочці народжені, Божим покровом
Свята Богородиця вкриє вас знову!
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Поздравляю с большим и светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! В этот праздничный день хочу от чистого сердца пожелать здоровья, хорошего и плодотворного труда, радости светлой на сердце и доброй надежды. Счастья, добра и мира вам, вашей семье и всей нашей стране.
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Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь оберегает наших защитников и весь народ, а все молитвы приближают нас к победе. Пусть Покров Богородицы принесет чистоту и надежду и убережет от невзгод и несчастий. Желаю доброты в сердцах, веры в души и мирного неба над головой.
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По случаю казацкого праздника Покрова желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины. Мира, веры и победы всем нам!
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Пусть Покрова ароматным октябрьским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь. Крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба и победы!
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Пусть Пресвятая Богородица будет с вами, помогает и исцеляет, дарует душевное спокойствие, настраивает мысли на добро и милосердие. Пусть Покров подарит вам свою защиту, чтобы вы каждый день чувствовали любовь, всепрощение, чтобы ваша душа была в покое и согласии.
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