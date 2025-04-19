Садоводов призвали не уничтожать одуванчики на участках: в чем причина

Многие садоводы считают, что одуванчики – это сорняки, и с ними нужно агрессивно бороться и удалять. Некоторые используют средство от сорняков, чтобы уничтожить их, другие вырывают вручную или используют природное средство от сорняков, например уксус.

Видео дня

Но все чаще специалисты по садоводству призывают людей подумать о том, чтобы оставить по крайней мере некоторые одуванчики, растущие в садах, в покое – из-за огромной пользы, которую они могут принести вашему саду, и стимул, который они обеспечивают для экосистемы вашего сада, пишет Express.

По данным The Wildlife Trust, 239 разновидностей одуванчиков в Великобритании поддерживают до 50 различных видов насекомых, включая пчел, моль, мух и ос, которые, в свою очередь, играют важную роль в пищевой цепи.

Некоторые из этих насекомых являются опылителями, и их едят птицы, поэтому все они играют важную роль в пищевых цепях, на которые возлагается дикая природа, - сказано в отчете.

Ранние цветы одуванчика особенно ценны, поскольку они снабжают насекомых пищей в то время, когда других источников не хватает. Семена же одуванчиков в дальнейшем обеспечивают еду для снегуров, зеленых щелчков и серин.

Разрешить одуванчикам расти на газоне, лужайке с дикими цветами, уголках дикой природы или на малокультурных участках – это отличный способ повысить биоразнообразие вашего сада. Вы даже можете вырастить небольшой участок на грядках с овощами, чтобы поощрять опылителей к вашим культурам и использовать для уборки урожая.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как навсегда избавиться от одуванчиков из газона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.