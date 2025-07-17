Садоводов призвали оставлять миски с кормом для собак в саду: в чем дело

Садоводов призывают оставлять миски с кормом для собак в своих садах этим летом по очень важной причине. Наши сады могут быть убежищем для дикой природы и природного мира, но иногда природе нужна небольшая помощь.

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Этим летом садоводов просят оставлять миски с кормом для собак или кошек в своем саду, чтобы помочь ежам, находящимся под угрозой исчезновения, пережить суровые летние месяцы и набрать вес на зиму, пишет Express.

Ежи являются жизненно важной частью дикой природы, но их численность находится под серьезной угрозой из-за сочетания потери среды обитания, изменения климата и того, как много наших садов сейчас обустроены заборами и стенами, чтобы ограничить их способность свободно передвигаться в поисках пищи.

Кроме сверления отверстий или щелей в заборах, чтобы они могли проскользнуть, садоводов просят оставлять для них пищу этим летом.

Вы можете использовать кошачий или собачий корм, но если в вашем районе много бездомных котов (как это часто бывает), возможно, лучше выбрать корм для собак.

Садоводов просят положить еду в неглубокую миску и разместить ее в защищенном месте сада примерно на закате солнца.

Вы также можете поставить миски с водой, чтобы максимально увеличить свою помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения.

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