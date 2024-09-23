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Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Анна Онищенко
NewsLife
2 минуты
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Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Маникюр – это отличный способ самовыражения и творчества. В нем можно экспериментировать не только с цветами, но и формами, тематиками и т.д.

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Лето уже завершилось, а значит, теплые и солнечные дизайны остались позади. Women рассказал, что им на замену пришел осенний садовый маникюр, вдохновленный Зендаей и Кайли Дженнер.

Летний сезон 2024 года запомнился цветочным и садовым маникюром, популярным среди таких знаменитостей, как Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Последней звездой, примкнувшей к этому тренду, стала Зендая со своими цветочными ногтями. Ее нейтральный маникюр с цветочными мотивами, маленькими пчелками и божьими коровками стал настоящим хитом лета.

Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Как адаптировать садовый маникюр к осени

Хотя садовый маникюр обычно ассоциируется с летними цветами, насекомыми и разными сельскохозяйственными мотивами, он может легко адаптироваться под осеннюю атмосферу.

Основой такого маникюра является нейтральный фон, например, нюдовые, светло-розовые или медовые оттенки. А главным акцентом – рисунки на ногтях. Летом популярны были приглушенные пастельные оттенки с яркими вкраплениями розового или зеленого. Однако для осеннего маникюра лучше использовать более насыщенные цвета – оранжевый или медный.

Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Фрукты и овощи

Если лето ассоциируется с клубникой, персиками и арбузами, то осень – сезон овощей. Попытайтесь заменить фруктовые мотивы на рисунки с брокколи, морковью или кабачками. Если вы поклонник цветочных дизайнов, воспроизведите на ногтях осенние цветы, такие как подсолнухи или бархатцы.

Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Осенние листья

Самым известным символом осени являются опавшие листья. Они могут иметь любой цвет, от металлического и золотого до ярко оранжевого и желтого.

Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Тыквы

Тыквы являются традиционными символами осени, особенно в День благодарения и Хэллоуина. Создайте маникюр с изображением этого овоща, используя технику акварельного рисунка. Такой дизайн не только поддерживает садовую тематику, но и будет выглядеть уникально.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цвета маникюра будут идеально выглядеть осенью.

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