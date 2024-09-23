Садовый маникюр остается в тренде: как повторить дизайн Зендай и Кайли Дженнер

Маникюр – это отличный способ самовыражения и творчества. В нем можно экспериментировать не только с цветами, но и формами, тематиками и т.д.

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Лето уже завершилось, а значит, теплые и солнечные дизайны остались позади. Women рассказал, что им на замену пришел осенний садовый маникюр, вдохновленный Зендаей и Кайли Дженнер.

Летний сезон 2024 года запомнился цветочным и садовым маникюром, популярным среди таких знаменитостей, как Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Последней звездой, примкнувшей к этому тренду, стала Зендая со своими цветочными ногтями. Ее нейтральный маникюр с цветочными мотивами, маленькими пчелками и божьими коровками стал настоящим хитом лета.

Как адаптировать садовый маникюр к осени

Хотя садовый маникюр обычно ассоциируется с летними цветами, насекомыми и разными сельскохозяйственными мотивами, он может легко адаптироваться под осеннюю атмосферу.

Основой такого маникюра является нейтральный фон, например, нюдовые, светло-розовые или медовые оттенки. А главным акцентом – рисунки на ногтях. Летом популярны были приглушенные пастельные оттенки с яркими вкраплениями розового или зеленого. Однако для осеннего маникюра лучше использовать более насыщенные цвета – оранжевый или медный.

Фрукты и овощи

Если лето ассоциируется с клубникой, персиками и арбузами, то осень – сезон овощей. Попытайтесь заменить фруктовые мотивы на рисунки с брокколи, морковью или кабачками. Если вы поклонник цветочных дизайнов, воспроизведите на ногтях осенние цветы, такие как подсолнухи или бархатцы.

Осенние листья

Самым известным символом осени являются опавшие листья. Они могут иметь любой цвет, от металлического и золотого до ярко оранжевого и желтого.

Тыквы

Тыквы являются традиционными символами осени, особенно в День благодарения и Хэллоуина. Создайте маникюр с изображением этого овоща, используя технику акварельного рисунка. Такой дизайн не только поддерживает садовую тематику, но и будет выглядеть уникально.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цвета маникюра будут идеально выглядеть осенью.

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