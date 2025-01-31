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Салат "Фантазия", для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
66
Салат 'Фантазия', для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Салат – это обязательное блюдо для полноценного обеда и праздничного стола. Иногда на приготовление салатов нужно потратить достаточно много времени, особенно если в его состав входят продукты, подвергающиеся термической обработке.

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Но фудблогер с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram рассказала, как всего за 5 минут приготовить вкусный и питательный салат. Самое интересное, что для него не нужно ничего отваривать.

Салат "Фантазия", для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Ингредиенты

  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Оливки черные – 1 банка
  • Балык печеный – 300 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Все ингредиенты, кроме оливок, нарезаем кубиками одинакового размера.

Салат "Фантазия", для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

2. Оливки разрезаем пополам и добавляем к другим ингредиентам.

3. Заправляем салат майонезом, добавляем измельченный чеснок и тщательно перемешиваем.

Салат "Фантазия", для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

4. Подаем к столу.

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