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Салат "Фантазия", для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут
Салат – это обязательное блюдо для полноценного обеда и праздничного стола. Иногда на приготовление салатов нужно потратить достаточно много времени, особенно если в его состав входят продукты, подвергающиеся термической обработке.
Но фудблогер с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram рассказала, как всего за 5 минут приготовить вкусный и питательный салат. Самое интересное, что для него не нужно ничего отваривать.
Ингредиенты
- Сыр твердый – 200 гр.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Оливки черные – 1 банка
- Балык печеный – 300 гр.
- Майонез – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Все ингредиенты, кроме оливок, нарезаем кубиками одинакового размера.
2. Оливки разрезаем пополам и добавляем к другим ингредиентам.
3. Заправляем салат майонезом, добавляем измельченный чеснок и тщательно перемешиваем.
4. Подаем к столу.
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