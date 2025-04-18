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Салат из моркови по-корейски, с филе и кукурузой: рецепт бюджетного и вкусного блюда
Морковь по-корейски может быть не только отдельной закуской, но и основой для салатов. К тому же, она отлично сочетается со всеми овощами, сыром, вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с мясом и кукурузой.
Ингредиенты:
- морковь по корейски
- яйца вареные
- кукуруза
- мясо копченое или филе
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиком мясо и яйца.
2. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, кукурузу и перемешайте.
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