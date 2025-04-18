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Салат из моркови по-корейски, с филе и кукурузой: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
12
Рецепт салата

Морковь по-корейски может быть не только отдельной закуской, но и основой для салатов. К тому же, она отлично сочетается со всеми овощами, сыром, вареными яйцами.

Видео дня
Морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с мясом и кукурузой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • морковь по корейски
  • яйца вареные
  • кукуруза
  • мясо копченое или филе

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кубиком мясо и яйца.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, кукурузу и перемешайте.

Готовое блюдо

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