Салат из моркови по-корейски, с филе и кукурузой: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Морковь по-корейски может быть не только отдельной закуской, но и основой для салатов. К тому же, она отлично сочетается со всеми овощами, сыром, вареными яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с мясом и кукурузой.

Ингредиенты:

морковь по корейски

яйца вареные

кукуруза

мясо копченое или филе

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиком мясо и яйца.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, кукурузу и перемешайте.

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