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Салат из пекинской капусты с очень вкусной заправкой: рецепт полезного блюда для перекуса
Пекинская капуста – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок и голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с морковь и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий или огурец – 1 шт.
- Яичные белки вареные – 4 шт.
Заправка:
- Яичные желтки вареные – 4 шт.
- Масло с травами – базилик, орегано, розмарин – 70 мл
- Сметана 20% – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1/4 шт (по вкусу)
- Соль, перец
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту. Морковь натрите на крупную терку или корейскую. Перец или огурец нарежьте небольшими ломтиками.
2. Сварите яйца и отделите желтки из белка. Белки порежьте тонкими ломтиками и добавьте к овощам.
3. Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте ее в салат, перемешайте.
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