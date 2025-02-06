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Салат из пекинской капусты с очень вкусной заправкой: рецепт полезного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
501
Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок и голубцов.

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с морковь и вкусной заправкой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий или огурец – 1 шт.
  • Яичные белки вареные – 4 шт.

Заправка:

  • Яичные желтки вареные – 4 шт.
  • Масло с травами – базилик, орегано, розмарин – 70 мл
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1/4 шт (по вкусу)
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту. Морковь натрите на крупную терку или корейскую. Перец или огурец нарежьте небольшими ломтиками.

Капуста для салата

2. Сварите яйца и отделите желтки из белка. Белки порежьте тонкими ломтиками и добавьте к овощам.

Яйца для соуса

3. Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте ее в салат, перемешайте.

Готовый салат

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