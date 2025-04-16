Салат из редиски и брокколи: рецепт самого полезного и вкусного весеннего блюда
Свежие овощи – лучшая основа для вкусных и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свежие овощи и зелень идеально сочетаются с запеченными и вареными овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из брокколи, с редиской и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 200 г твердого сыра
- 1/2 синей луковицы
- 1/2 б. консервированной кукурузы
- 150 г редиса
- 4 вареных яйца
- соль
- перец
- майонез/йогурт
Способ приготовления:
1. Брокколи очистить от плодоножки, оставив только соцветия. Отдельно к воде добавить немного сахара и соли, как закипит, вкинуть брокколи и проварить 5 минут, после этого отцедить и вбросить в очень холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи. После этого отцедить от жидкости и охладить.
2. Соединить: брокколи, нарезанный сыр, редиску, лук, яйца, также кукурузу. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом или для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт, перемешайте.
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