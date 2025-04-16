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Салат из редиски и брокколи: рецепт самого полезного и вкусного весеннего блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
936
Рецепт салата

Свежие овощи – лучшая основа для вкусных и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свежие овощи и зелень идеально сочетаются с запеченными и вареными овощами. 

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Вкусный и сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из брокколи, с редиской и вареными яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 500 г брокколи
  • 200 г твердого сыра
  • 1/2 синей луковицы
  • 1/2 б. консервированной кукурузы
  • 150 г редиса
  • 4 вареных яйца
  • соль
  • перец
  • майонез/йогурт

Способ приготовления: 

1. Брокколи очистить от плодоножки, оставив только соцветия. Отдельно к воде добавить немного сахара и соли, как закипит, вкинуть брокколи и проварить 5 минут, после этого отцедить и вбросить в очень холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи. После этого отцедить от жидкости и охладить.

Ингредиенты для салата

2. Соединить: брокколи, нарезанный сыр, редиску, лук, яйца, также кукурузу. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом или для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт, перемешайте.

Готовый салат

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