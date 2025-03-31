Самая быстрая глазурь для пасок из желе: готовится 3 минуты

Глазурь для паски можно готовить не только из яичных белков, но еще подойдет желатин, желе. Также глазурь можно сделать из шоколада, сгущенного молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой у приготовлении глазури для паски из желе и воды.

Ингредиенты:

желе – 1 упаковка

вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Залейте водой желе и взбивайте миксером до тех пор, пока смесь не увеличится в 3 раза!

2. Готовой глазурью смажьте паску.

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