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Самая быстрая глазурь для пасок из желе: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
801
Самая быстрая глазурь для пасок из желе: готовится 3 минуты

Глазурь для паски можно готовить не только из яичных белков, но еще подойдет желатин, желе. Также глазурь можно сделать из шоколада, сгущенного молока. 

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Из чего приготовить глазурь для пасок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой у приготовлении глазури для паски из желе и воды.

Рецепт глазури

Ингредиенты:

  • желе – 1 упаковка
  • вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Залейте водой желе и взбивайте миксером до тех пор, пока смесь не увеличится в 3 раза!

Приготовление глазури из желе

2. Готовой глазурью смажьте паску. 

Готовая глазурь

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