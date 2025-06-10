Самая бюджетная и полезная запеканка из кабачков: рецепт блюда для всей семьи

Одно из самых вкусных, сытных и при этом диетических блюд – запеканка из кабачков. Готовить ее можно добавив еще сыр, так блюдо будет более сытным.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеканки из кабачка с сыром, которая готовится в духовке всего 35 минут.

Ингредиенты:

кабачок 400-500 г

сыр тертый любой

3 яйца

мука 50-100 г

разрыхлитель 1 пакетик 10 г

зелень пучок

соль по вкусу

молоко (50 мл)

Способ приготовления:

1. Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем минут на 10. Отжимаем лишний сок у кабачков и добавляем яйца с молоком, сыр тертый муку с разрыхлителем, зелень, перемешайте.

2. Форму застилаем пергаментом, вылейте тесто и выпекайте 35-40 минут при 190С.

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