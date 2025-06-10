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Самая бюджетная и полезная запеканка из кабачков: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Самая бюджетная и полезная запеканка из кабачков: рецепт блюда для всей семьи

Одно из самых вкусных, сытных и при этом диетических блюд – запеканка из кабачков. Готовить ее можно добавив еще сыр, так блюдо будет более сытным.

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Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеканки из кабачка с сыром, которая готовится в духовке всего 35 минут. 

Как приготовить вкусную запеканку из кабачков

Ингредиенты: 

  • кабачок 400-500 г
  • сыр тертый любой
  • 3 яйца
  • мука 50-100 г
  • разрыхлитель 1 пакетик 10 г
  • зелень пучок 
  • соль по вкусу 
  • молоко (50 мл)

Способ приготовления: 

1. Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем минут на 10. Отжимаем лишний сок у кабачков и добавляем яйца с молоком, сыр тертый муку с разрыхлителем, зелень, перемешайте.

Основа для запеканки

2. Форму застилаем пергаментом, вылейте тесто и выпекайте 35-40 минут при 190С.

Готовая кабачковая запеканка

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