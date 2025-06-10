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Самая бюджетная и полезная запеканка из кабачков: рецепт блюда для всей семьи
Одно из самых вкусных, сытных и при этом диетических блюд – запеканка из кабачков. Готовить ее можно добавив еще сыр, так блюдо будет более сытным.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеканки из кабачка с сыром, которая готовится в духовке всего 35 минут.
Ингредиенты:
- кабачок 400-500 г
- сыр тертый любой
- 3 яйца
- мука 50-100 г
- разрыхлитель 1 пакетик 10 г
- зелень пучок
- соль по вкусу
- молоко (50 мл)
Способ приготовления:
1. Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем минут на 10. Отжимаем лишний сок у кабачков и добавляем яйца с молоком, сыр тертый муку с разрыхлителем, зелень, перемешайте.
2. Форму застилаем пергаментом, вылейте тесто и выпекайте 35-40 минут при 190С.
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