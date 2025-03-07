Самая полезная и вкусная намазка, которую можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить

Авокадо, вареные яйца и консервированный тунец – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с вкусной намазкой из авокадо и яйцами.

Ингредиенты:

3 куска цельнозернового хлеба

4 яйца

100 г тунца

1/2 авокадо

йогурт

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца с тунцем и авокадо.

2. Добавьте йогурт, сок лимона, специи.

3. Хлеб поджарьте, выложите сверху намазку.

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