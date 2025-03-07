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Самая полезная и вкусная намазка, которую можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
192
Самая полезная и вкусная намазка, которую можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить

Авокадо, вареные яйца и консервированный тунец – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов. 

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Намазка из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с вкусной намазкой из авокадо и яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 3 куска цельнозернового хлеба
  • 4 яйца
  • 100 г тунца
  • 1/2 авокадо
  • йогурт
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой яйца с тунцем и авокадо. 

Ингредиенты для намазки

2. Добавьте йогурт, сок лимона, специи.

Приготовление намазки

3. Хлеб поджарьте, выложите сверху намазку.

Готовые тосты

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