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Самая полезная и вкусная намазка, которую можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить
Авокадо, вареные яйца и консервированный тунец – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки, салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с вкусной намазкой из авокадо и яйцами.
Ингредиенты:
- 3 куска цельнозернового хлеба
- 4 яйца
- 100 г тунца
- 1/2 авокадо
- йогурт
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой яйца с тунцем и авокадо.
2. Добавьте йогурт, сок лимона, специи.
3. Хлеб поджарьте, выложите сверху намазку.
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