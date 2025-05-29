Самая вкусная домашняя колбаса с филе, которую можно даже детям: делимся самым просты рецептом

Вареная колбаса очень часто – главный ингредиент при приготовлении салатов, а также закусок. Готовить ее можно из свинины, но лучше – из куриного филе, так она будет вкуснее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и безопасной домашней вареной колбасы.

Ингредиенты:

500 г куриного филе + 3 голени

2 моркови

2 лука

1-2 зубчика чеснока (необязательно)

3 шт. лавровых листьев + 10 шт. перца горошком + соль

1 вареная свекла

30 г желатина + 100 мл бульона

300 мл бульона ⠀

Способ приготовления:

1. В кастрюлю кладем курицу, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, соль и перец. Заливаем водой и доводим до кипения. Уменьшаем огонь до среднего и снимая пенку варим 1 час.

2. Свеклу натираем на мелкой терке и с помощью марли или сита отжимаем сок.

3. Бульон процеживаем через сито. Желатин заливаем 100 мл бульона, перемешиваем и оставляем набухать на 15 минут.

4. С мяса убираем косточки и кожу и разделяем на маленькие части. Добавляем свекольный сок, растопленный в микроволновке или на плите желатин, 300 мл бульона и тщательно пробиваем блендером. В качестве формы используем бутылку или стеклянную емкость (ее обязательно смазать маслом). Кладем массу в форму, накрываем пленкой и убираем в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.

5. Вынимаем готовую колбасу из формы, нарезаем и можно есть!

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