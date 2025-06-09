Самая вкусная и быстрая закуска из кабачка с оригинальной начинкой: делимся рецептом

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления многих быстрых и вкусных блюд, среди которых – салаты, паста, деруны, рагу, икра, рулетиков с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с начинкой из сыра, помидоров и чеснока.

Ингредиенты:

1 кабачок

2 яйца

4 ст. л муки

100 г сыр

майонез

3 зубчика чеснока

помидор

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.

2. Начинка: натертый сыр смешайте с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте.

3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы собрать жир. Уже остывшие намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите рулетик и подавайте.

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