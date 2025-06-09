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Самая вкусная и быстрая закуска из кабачка с оригинальной начинкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт закуски

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления многих быстрых и вкусных блюд, среди которых – салаты, паста, деруны, рагу, икра, рулетиков с разными начинками. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с начинкой из сыра, помидоров и чеснока.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 2 яйца
  • 4 ст. л муки
  • 100 г сыр
  • майонез
  • 3 зубчика чеснока
  • помидор
  • зелень
  • соль

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.

Кабачки в кляре

2. Начинка: натертый сыр смешайте с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте. 

Сырная начинка

3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы собрать жир. Уже остывшие намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите рулетик и подавайте.

Готовая закуска

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