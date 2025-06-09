Самая вкусная и быстрая закуска из кабачка с оригинальной начинкой: делимся рецептом
Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления многих быстрых и вкусных блюд, среди которых – салаты, паста, деруны, рагу, икра, рулетиков с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с начинкой из сыра, помидоров и чеснока.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 яйца
- 4 ст. л муки
- 100 г сыр
- майонез
- 3 зубчика чеснока
- помидор
- зелень
- соль
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.
2. Начинка: натертый сыр смешайте с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте.
3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы собрать жир. Уже остывшие намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите рулетик и подавайте.
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