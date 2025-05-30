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Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: рецепт гуакамоле за 10 минут
Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из него можно сделать всего за 2 минуты гуакамоле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с помидорами и луком.
Ингредиенты:
- 2-3 спелых авокадо
- 1 маленький помидор
- 1 маленький фиолетовый лук
- пучок кинзы
- соль и перец
- сок лайма или лимона ⠀
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко лук, помидоры и кинзу.
2. Разомните авокадо, добавьте овощи и сок лайма, специи и перемешайте.
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