Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: рецепт гуакамоле за 10 минут

Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из него можно сделать всего за 2 минуты гуакамоле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с помидорами и луком.

Ингредиенты:

2-3 спелых авокадо

1 маленький помидор

1 маленький фиолетовый лук

пучок кинзы

соль и перец

сок лайма или лимона ⠀

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко лук, помидоры и кинзу.

2. Разомните авокадо, добавьте овощи и сок лайма, специи и перемешайте.

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