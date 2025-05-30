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Самая вкусная и полезная закуска из авокадо: рецепт гуакамоле за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
630
Рецепт закуски

Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из него можно сделать всего за 2 минуты гуакамоле.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с помидорами и луком.

Рецепт гуакамоле

Ингредиенты:

  • 2-3 спелых авокадо
  • 1 маленький помидор
  • 1 маленький фиолетовый лук
  • пучок кинзы
  • соль и перец
  • сок лайма или лимона ⠀

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко лук, помидоры и кинзу.

Ингредиенты для блюда

2. Разомните авокадо, добавьте овощи и сок лайма, специи и перемешайте.

Готовая закуска

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