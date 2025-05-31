Самое низкое дно человечества: авторы 'Игры в кальмара' обещают очень мрачный третий сезон

Третий сезон сериала "Игра в кальмара " выйдет 27 июня. Его автор и шоураннер Хван Дон Хек раскрыл первые детали. Известно, что новые игры будут сосредоточены на более глубоких психологических и моральных аспектах поведения участников.

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По замыслу создателя, третий сезон должен стать кульминационным и наиболее напряженным. Детали рассказало издание Screenrant.

Сериал, вышедший в 2021 году, получил признание не только благодаря уникальной концепции, но и как резкая социальная критика капитализма. Хотя на Netflix было представлено немало корейских драм, именно "Игра в кальмара" стала первой, возглавившей рейтинги просмотров в США.

Накануне релиза третьего сезона Дон Хек рассказал о подходе к созданию новых соревнований. Он отметил, что на этот раз игры должны "действительно продемонстрировать самые низкие стороны человеческой природы". В первых двух сезонах зрители видели испытания, которые проверяли физические, интеллектуальные и эмоциональные возможности участников. В финальном же сезоне автор намерен показать, как далеко могут зайти люди в борьбе за выживание.

"На этот раз я хотел создать игры, которые выводят человеческую жестокость на первый план. Сериал доходит до кульминации, и я стремлюсь к максимальному напряжению, которое обнажает темные глубины человеческого поведения", – отметил Дон Хёк.

Режиссер и сценарист признался, что при создании сюжетной линии снова обращался к перечню игр из своего детства – именно они легли в основу первого сезона. Он отметил, что в финальной части будут игры, связанные со страхом высоты, который не был задействован во втором сезоне, но остался важной составляющей первого. Это должно сделать соревнования еще более напряженными и эмоционально сильными.

Несмотря на новые подробности, Дон Хек не раскрыл всех деталей предстоящих игр. Однако он намекнул, что плач ребенка, который звучит в трейлере, станет ключевым элементом финального сезона.

На протяжении всех эпизодов "Игры в кальмара" игры были не просто зрелищем – они выступали символом современного общественного устройства, в котором богатые играют судьбами бедных. Сериал демонстрирует, как система заставляет людей бороться за выживание, превращая их в объекты развлечения для сильных мира сего.

По словам Дон Хека, в третьем сезоне он стремится не только шокировать зрителя, но и показать, что даже в жестоких условиях люди могут сопротивляться и оставаться людьми. Это не только кульминация истории, но и моральное послание.

"Я хочу, чтобы новые игры были не просто жестокими, а символическими. Они должны выявить не только слабость, но и способность противостоять. Это последний сезон, и он должен быть памятным", – подчеркнул режиссер.

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