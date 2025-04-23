Samsung может выпустить смартфон с скручивающимся экраном: появились фото

Пока компания Apple лишь догоняет конкурентов, которые первыми выпустили складные смартфоны, Samsung готовит очередную инновацию, которая снова выведет южнокорейского производителя в битве форм-факторов вперед. Техногигант запатентовал смартфон, который можно скручивать.

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О патенте узнало издание DomoAI. Оно же показало первые чертежи и рендеры вероятной новинки.

Свертываться такой смартфон должен вертикально. При этом корпус устройства имеет достаточно компактные габариты. Но стоит только достать его из кармана и развернуть, такой гаджет становится удобным для воспроизведения видео и запуска игр.

Судя по чертежам, передний дисплей имеет достаточно тонкие рамки. Хотя нижняя все е выглядит довольно массивно. Телефон также кажется более толстым, чем типичное устройство Samsung. Все из-за внутреннего механизма, который обеспечивает свертывание гаджета. На задней панели находится камера с двумя объективами и вспышкой, похожая на ту, что мы видим Samsung Galaxy Z Flip 6.

Интересно то, что, хотя патент описывает свертывающийся смартфон, он не содержит никаких иллюстраций устройства в развернутом состоянии. Поэтому пока сложно сказать что-либо конкретное о его полном размере.

Ожидается, что Samsung, который можно сворачивать, будет иметь достаточно продвинутые функции на базе искусственного интеллекта. Вот что может получить гаджет:

Параллельный перевод – прямо во время разговора вы можете получить текстовый перевод на экран своего гаджета. Это может быть удобно для звонков и личных чатов.

Умное планирование – гаджет сможет сам напоминать вам о планах в день. А еще давать вам краткий обзор сообщений. И все это без лишних усилий с вашей стороны.

Быстрое редактирование фотографий – удаление фона, цветокоррекция и более сложное редактирование снимков будет доступно всего в несколько тапов по экрану. Большой экран должен сделать обработку кадров более простой.

Более умные снимки – искусственный интеллект сможет сам определять сценарии съемки, корректировать освещение и кадрировать изображения. Просто наведите объектив и сделайте снимок, об остальном позаботится ИИ.

Оптимизация игрового процесса – новый Samsung, вероятно, сможет управлять зарядом и нагревом устройства, чтобы обеспечить более плавный процесс игры. А способность сворачиваться может обеспечить отображение дополнительных элементов управления или статистики сбоку от игрового поля.

Стоит отметить, что компания Samsung еще не анонсировала выход сворачивающегося смартфона. Однако появление соответствующего патента уже заинтересовало техноэнтузиастов по всему миру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Samsung готовит к выпуску телевизоры с искусственным интеллектом.

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