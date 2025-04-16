Samsung выпустила смартфон с максимальным уровнем защиты: характеристики

Samsung представила новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro, ориентированный на профессионалов, работающих в сложных условиях. Устройство сочетает высокую прочность, современные технологии и удобство использования, что делает его идеальным выбором для строителей, военных, работников складов и других специалистов, нуждающихся в надежном мобильном устройстве.

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Galaxy XCover 7 Pro получил сертификации IP68 и MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к воде, пыли, падениям, вибрациям и экстремальным температурам. Это позволяет использовать смартфон в самых сложных условиях без опасений за его работоспособность, отмечается на сайте компании.

Galaxy XCover 7 Pro, характеристики

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, обеспечивающим высокую производительность при низком энергопотреблении. В сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 2 ТБ с помощью карты microSD, Galaxy XCover 7 Pro способен эффективно выполнять многозадачные операции и сохранять большой объем данных.

6,6-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц обеспечивает четкое изображение и плавность при прокрутке. Особенность экрана – повышенная чувствительность к прикосновению, позволяющая использовать смартфон даже в толстых перчатках. Технология Vision Booster улучшает видимость экрана на ярком солнечном свете, что особенно полезно при работе на открытом воздухе.

Аккумулятор и зарядка

Galaxy XCover 7 Pro оснащен съемной батареей емкостью 4350 мА·ч, что позволяет легко заменить ее при необходимости. Поддержка зарядки через док-станцию ​​POGO обеспечивает удобство использования в условиях, где нужно заряжать несколько устройств одновременно.

Смартфон оборудован стереодинамиками с технологией предотвращения обратной связи, что обеспечивает четкое звучание даже в шумной среде. Поддержка 5G, Wi-Fi 6E и NFC позволяет быстро передавать данные и оставаться на связи в любых условиях.

Безопасность и программное обеспечение

Galaxy XCover 7 Pro работает на операционной системе Android 15 с интерфейсом One UI 7, обеспечивающим удобный и интуитивно понятный доступ к функциям смартфона. Интеграция с Samsung Knox Vault гарантирует высокий уровень защиты пользовательских данных.

Доступность и цена

Смартфон Galaxy XCover 7 Pro уже доступен в продаже с апреля 2025 года. Цена устройства может варьироваться в зависимости от региона и конфигурации. Онлайн-маркеты предлагают Galaxy XCover 7 Pro как за 11 тысяч гривен, так и за 18 тысяч.

OBOZ.UA ранее писал, что у Samsung анонсировали линейку телевизоров с ИИ.

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