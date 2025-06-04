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Самые бюджетные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: готовится закуска 10 минут
Самая простая, при этом вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, грибов, заканчивая овощами, рыбными консервами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с крем-сыром и жареными грибами.
Ингредиенты:
- Яйца 5 шт
- Шампиньоны 150 г
- Соль
- Крем-сыр
- По желанию можете добавить твердый сыр и зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем до готовности, остужаем.
2. Грибы обжариваем, добавляя соль.
3. Разрезать яйца пополам (можете срезать нижнюю часть для устойчивости). Желтки и срезанную часть белка хорошо разминаем вилкой, добавляем крем-сыр и грибы.
4. Заполняем яйца начинкой и украшаем огурцом и гранатом.
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