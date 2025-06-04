Самые бюджетные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: готовится закуска 10 минут

Самая простая, при этом вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, грибов, заканчивая овощами, рыбными консервами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с крем-сыром и жареными грибами.

Ингредиенты:

Яйца 5 шт

Шампиньоны 150 г

Соль

Крем-сыр

По желанию можете добавить твердый сыр и зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем до готовности, остужаем.

2. Грибы обжариваем, добавляя соль.

3. Разрезать яйца пополам (можете срезать нижнюю часть для устойчивости). Желтки и срезанную часть белка хорошо разминаем вилкой, добавляем крем-сыр и грибы.

4. Заполняем яйца начинкой и украшаем огурцом и гранатом.

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