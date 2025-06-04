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Самые бюджетные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: готовится закуска 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая, при этом вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная с сыра, грибов, заканчивая овощами, рыбными консервами.

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Вкусные фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с крем-сыром и жареными грибами. 

Чем нафаршировать яйца

Ингредиенты: 

  • Яйца 5 шт
  • Шампиньоны 150 г
  • Соль
  • Крем-сыр
  • По желанию можете добавить твердый сыр и зелень

Способ приготовления: 

1. Яйца отвариваем до готовности, остужаем.

2. Грибы обжариваем, добавляя соль.

Свежие грибы

3. Разрезать яйца пополам (можете срезать нижнюю часть для устойчивости). Желтки и срезанную часть белка хорошо разминаем вилкой, добавляем крем-сыр и грибы.

Начинка для закуски

4. Заполняем яйца начинкой и украшаем огурцом и гранатом.

Готовая закуска

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