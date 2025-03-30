Самые красивые села Португалии: советы для путешественников

Португалию называют лучшим выбором для путешественников, которые ищут отдыха не в больших городах, а в маленьких уютных городках и селах. Их здесь можно найти повсюду – в лесистых долинах гор, на прибрежных скалах и на вершинах холмов.

Видео дня

От красивых, окруженных виноградниками деревень севера до привлекательных рыболовных общин юга – список самых ярких сел Португалии может легко достичь трехзначных цифр. Однако издание Lonely Planet выбрало пятерку самых красивых.

Обидуш, Эстремадура

Невероятно красивый средневековый город-крепость находится не так далеко от Лиссабона. Обидуш стоит на вершине холма и окружен идеально сохранившимися мавританскими стенами. Здесь вы найдете пышные церкви, построенные по заказу королевской семьи, и сказочный замок. Однако уединенным это село не назовешь. Поскольку добраться до него из Лиссабона совсем просто, днем здесь гуляет и любуется красотами немало туристов. Поэтому путешественникам советуют приезжать в Обидуш вечером и оставаться здесь на ночь. А после наступления темноты обязательно зайдите в местный бар за вишневым ликером ginjinha.

Местный совет – подстройте свой визит к одному из многочисленных фестивалей города: Международному фестивалю шоколада в марте, средневековому Mercado Medieval в июле или Международному литературному фестивалю (Обидуш является городом литературы ЮНЕСКО) в сентябре или октябре.

Монсанту, Бейра

На счету Монсанту – звание самой красивой португальской деревни, которое он получил от правительства страны. Атмосфера здесь далека от обыденности. Каменные дома здесь соседствуют с огромными гранитными валунами, а старинная часовая башня отсчитывает время, которое здесь словно замерло. Мощеные улочки Монсанту протискиваются через скалистые ущелья, а от руин замка открывается потрясающий вид. Вы могли видеть эту красоту в сериале "Дом дракона".

Одно из 12 исторических сел Португалии (Aldeias Históricas de Portugal), Монсанту замечательное, но миниатюрное – вы можете осмотреть его всего за два часа. Если вы хотите почувствовать местную атмосферу по-настоящему, оставайтесь переночевать в одном из типичных каменных домов.

Азеньяш-ду-Мар, Синтра

Азеньяш-ду-Мар на живописном побережье Синтры поражает скоплением белоснежных домов под терракотовыми крышами, спускающимися каскадом к обрыву, под которым плещутся волны Атлантического океана. Пляж под этим обрывом тоже есть, однако маленький – учитывайте это, когда будете планировать визит. В селе вы не найдете музеев или достопримечательностей, только три ресторана. Однако здешние виды стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.

Отправляйтесь сразу на смотровую площадку Miradouro das Azenhas do Mar, чтобы убедиться в этом раз и навсегда. А затем спускайтесь по лестнице на пляж, где вы сможете прекрасно отдохнуть от толпы туристов, осматривающих дворцы Синтры.

Монсараш, Алентежу

Днем Монсараш предлагает все, что вы когда-нибудь хотели от средневекового города на вершине холма. Это и белоснежные каменные дома, и низкий замок на страже покоя города, и известные вина и кухня Алентежу. Но стоит утренней или вечерней звезде позолотить улицы Монсараша, здесь просыпается настоящая красота.

Поднимитесь на стены замка, чтобы взглянуть на бесконечные равнины и огромное искусственное озеро Алькева. И не забудьте посетить местную обсерваторию в 3 километрах от города. Люди наблюдали за звездами в этом месте с давних времен. Полюбуйтесь звездным небом напрямую или через телескоп.

Мертола, Алентежу

Расположенный на левом берегу Рио-Гвадиана, городок Мертола олицетворяет непринужденное обаяние Алентежу в своих выветренных стенах. Между характерными для региона белыми домами, окаймленными горчичным и голубым цветом, и величественным замком 13-го века хватает удобных для фотографирования уголков. Прогуляйтесь пешком по тропе PR1 MTL, сплавьтесь на байдарке вниз по течению или отдохните с панорамным обедом в местном ресторане.

Мертола – это не просто один из самых красивых городов Португалии, она тысячелетия была ключевым пунктом торговли. Изучите ее историю в Museu Islâmico, где выставлены мавританские гончарные изделия и керамика. Или прогуляйтесь по бывшим римским кварталам. Посмотрите, как эти исторические эпохи встречаются на раскопках Alcáçova – мавританского квартала с римскими мозаиками. Раз в два года (в нечетные годы) здесь проходит Исламский фестиваль, возрождающий арабское наследие Мертолы. Но выбирайте для визита весну или осень. Летом здесь может быть слишком жарко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых славных крепостях и замках Украины, которые точно стоит посетить любителям истории и не только.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.