Самые популярные знаки зодиака: они притягивают друзей как магнит

Астрологи выделяют шесть наиболее популярных знаков зодиака среди друзей. С ними невозможно заскучать, ведь они всегда находят интересное развлечение. Их хорошее настроение передается окружающим.

Видео дня

Самые любимые знаки зодиака – это Лев, Стрелец, Рыбы, Близнецы, Весы и Овен, пишет Ofeminin. Больше о них читайте в гороскопе.

Лев

Лев – самый харизматичный знак зодиака. Он дружелюбен, дружелюбен, заботлив и внимателен. Его любят люди, ведь он излучает энергию и оптимизм. С ними никогда не бывает скучно, они найдут меткие шутки и заведут вечеринку.

Стрелец

Стрельцы заняли второе место. Они любят приключения, открыты для общения и легко завоевывают внимание. Это оптимисты по жизни, поднимающие настроение окружающим людям. Стрельцы обладают хорошим и большим сердцем, поэтому охотно помогают в нужде.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы – мастера эмпатии. Они жертвуют чем-то своим ради других и делают это без пользы. Они любят помогать людям от природы. Рыбы вдохновляют своим творчеством и положительным настроением. Эти люди могут найти общий язык с кем-либо.

Близнецы

На следующей ступени популярности Близнецы. Они могут завоевывать симпатию окружающих и заводить друзей. Это ценные и теплые люди, легко находящие тему для разговора с кем угодно. Также они способны выслушать и сопереживать. Близнецы открыты и интересуются людьми и жизнью. С ними вы отлично проведете время и улучшите настроение.

Весы

Весы занимают пятое место среди самых любимых знаков зодиака. Они очень милые и улыбающиеся. Они легко заводят знакомства и обладают заметной харизмой. В то же время Весы скромны и не любят выделяться. Они привлекают внимание своей искренностью и чувством юмора.

Овен

Овен в конце списка самых популярных знаков зодиака. Своей жизненной энергией и страстью они вынуждают светскую жизнь вращаться вокруг них. Он является отличным лидером и привлекает к себе внимание. Чувство юмора в Овне специфичное, а благодаря своей смелости и надежности они завоевывают доверие окружающих.