Самые послушные в мире: 3 породы собак, не нуждающиеся в дрессировке

Кинологи утверждают, что существует несколько пород собак, которых можно совсем не обучать, настолько они от природы воспитанны. И если вы планируете завести пса, совсем не лишним будет узнать, входит или нет он в этот список.

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В этой статье OBOZ. UA расскажет о 3-х породах собак, отличающихся примерным поведением и не нуждающихся в дрессировке.

Лабрадор-ретривер

У представителей этой породы замечательный характер. Кинологи утверждают, что работать с лабрадором-ретривером — сплошное удовольствие. А единственной проблемой в воспитании является привычка этих темпераментных собак часто дергать во время прогулки поводок.

Английский мастиф

Еще одна легко обучаемая порода со спокойным характером — английский мастиф. Эти уравновешенные собаки идеально подходят для содержания в семье

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Замыкает тройку беспроблемных пород — кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Кавалеры — лучшие среди маленьких собак, они отлично адаптируются в новых ситуациях, хорошо ладят с детьми и домашними животными.

Недостаток у кавалеров один — они болезненные и часто умирают в молодом возрасте.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как быстро приучить собаку реагировать на кличку.

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