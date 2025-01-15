Самые спокойные кошки в мире: 5 пород идеально подходящие домоседам

Кошки — замечательные домашние питомцы. И если возникает идея завести животное, люди, чаще всего, выбирают их.

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Увы, не всегда отношения с кошками складываются гладко, из-за особенностей их характеров. Это касается прежде всего их темперамента, ведь они бывают как спокойными, ленивыми, так и – гиперподвижными и даже агрессивными.

В этой статье OBOZ. UA предлагает ознакомиться со списком самых уравновешенных и не склонных к активности кошек, отлично подходящих для домоседов.

Сибирская кошка

Сибирские кошки — дружелюбные и ласковые животные. Они любят сидеть на руках, нормально относятся к другим животным в доме, и легко адаптируются к новым условиям.

Рэгдолл

Рэгдоллы — крупные, импозантные кошки с характерными пятнами на меху. Их темперамент в точности соответствует названию породы (Ragdoll — "тряпичная кукла").

Это очень спокойные и неторопливые животные без ярко выраженных охотничьих инстинктов — идеальный выбор для тех, кто ищет ласкового и миролюбивого друга.

Персидский кот

Персидские коты просто созданы для любителей спокойствия. Они обожают ласку и спят до 20 часов в сутки. Единственный "недостаток" персов, их красивая длинная шерсть, которой требуется ежедневный уход.

Гималайский кот

В этой породе гармонично сочетается ласковый характер персов и игривая энергичность сиамских котов. Пушистики обожают сидеть на коленях и мурлыкать, при этом они довольно подвижны и с удовольствием играют.

Бирманская кошка

Бирманцы — спокойные и преданные своим хозяевам кошки. Эти "липучки" обожают следовать за людьми повсюду и не любят одиночества, поэтому отлично подходят для домоседов.

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